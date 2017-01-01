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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu:

12 Nisan 2017 Çarşamba, 19:37

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 yaşında olan gençler de artık milletvekili olabilecek. İsterse bakan da olabilecek. Neden? Çünkü biz gençlere inanıyoruz. Muhalefet diyor ki gençler çelik çomak oynasın." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar merkeze bağlı Susuz beldesinde bir düğün salonunda vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Eroğlu, Afyonkarahisar'da artık yolların Afyon kaymağı gibi olduğunu söyledi.

Eroğlu, "Hızlı tren, inşallah hemen hemen bitmek üzere. Alt yapısı büyük ölçüde bitti. Üst yapı çalışmalarına önümüzdeki yıl başlayacak. Ve kısa zamanda hızlı tren Ankara, Polatlı, Afyonkarahisar, daha sonra da Uşak ve İzmir'e doğru devam edecek." diye konuştu.

Afyonkarahisar-Uşak arası hızlı tren yolu hattı çalışmalarının başladığını vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Allah'a şükürler olsun. Bunlar hayal edilemez husustu. 16 Nisan'da tarihimizin en önemli halk oylaması olacak. Şimdiye kadar Türkiye'de bir vesayet vardı. Geçmişte biliyorsunuz cumhurbaşkanlarını siz seçmiyordunuz. Recep Tayyip Erdoğan'a gelinceye kadar cumhurbaşkanını vesayet sistemi seçiyordu. Ama Allah'a şükür, cumhurbaşkanımızla birlikte yeni bir dönem başladı. Artık TBMM milletvekillerini de, cumhurbaşkanımızı da halkımız seçiyor. Bu çok önemli gelişmeydi."

Geçmişte cumhurbaşkanıyla başbakan arasında daima bir sürtüşme, hatta kavga olduğunu ifade eden Eroğlu, "Bu da millete çok zarar verdi. Artık millet kavgalar yüzünden, kısa süreli hükümetler yüzünden, her yıl birkaç tane seçim yüzünden çok şey kaybetti." dedi.

- "Kararlı, istikrarlı hükümet olsun"

Artık Türkiye'nin kaybedecek vakti olmadığını söyleyen Eroğlu, "Dolayısıyla sistemi değiştirelim. Kararlı, istikrarlı hükümet olsun. 5 yılda bir seçim olsun. Böylece istikrar olacak." ifadesini kullandı.

Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 yaşında olan gençler de artık milletvekili olabilecek. İsterse bakan da olabilecek. Neden? Çünkü biz gençlere inanıyoruz. Ona itiraz ediyorlar. Muhalefet diyor ki gençler çelik çomak oynasın. Ya ne demek, yedi buçuk, sekiz milyon gencimiz var bu yaş aralığında. Onlar da memleket meselesini genç yaşta düşünmeye başlasın."

Eroğlu, daha sonra, merkeze bağlı Sülümenli ile Salar beldelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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