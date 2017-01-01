Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Gaziantep Arena
Hakemler: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay
Gaziantepspor: Gökhan Değirmenci, Pedroso, Abdülkadir Kayalı, Orkan Çınar (Dk. 67 Kangwa), İlhan Parlak, Wallace Reis, Barış Yardımcı, Sefa Yılmaz (Dk. 67 Angan), Fatau, Musa Nizam, Ghilas
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Serdar Gürler, Muric, Luccas Claro, Palitsevich, Aydın Karabulut (Dk. 46 Matei), Selçuk Şahin (Dk. 77 Bady), Issah (Dk. 61 Ferhat Görgülü), Khalili
Gol: Dk. 70 Serdar Gürler (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 19 İlhan Parlak, Dk. 71 Ghilas, Dk. 72 Fatau (Gaziantepspor), Dk. 45 Aydın Karabulut, Dk. 76 Palitsevich (Gençlerbirliği)
GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasından ertelenen maçta Gençlerbirliği, deplasmanda Gaziantepspor'u 1-0 yendi.
50. dakikada ceza yayı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Serdar Gürler'in doğrudan kaleye gönderdiği top, üstten auta çıktı.
58. dakikada ceza sahası sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta kaleci Hopf'un yumruklarıyla uzaklaştırdığı top ceza alanında Fatau'nun önüne düştü. Fatau'nun bekletmeden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
70. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza sahası sol çaprazına gönderdiği topa hareketlenen Serdar Gürler'in yaptığı vuruşta, kaleci Gökhan Değirmenci'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluştu: 0-1
87. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Barış Yardımcı'nın ön direğe doğru gönderdiği topa yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
Gençlerbirliği, deplasmanda Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etti.