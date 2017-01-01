Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Muğla'da:

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MUĞLA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Kruvaziyerlerle turist getiren işletmelere yolcu başına 30 dolar teşvik vermek üzere, bakanlar kurulu kararımızı hazırladık. İnşallah önümüzdeki bakanlar kurulunda sonuçlandırırsak, kruvaziyer için de iyi bir teşvik olacağını düşünüyoruz." dedi.

Bakan Avcı, "Turizm Sektörü Buluşması"na katılmak için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Avcı, turizm gündemindeki yeni gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turizm Sektörü Buluşması'nda konuşan Bakan Avcı, Homeros'un "Ebedi mavilikler ülkesi" olarak tavsif ettiği, Cevat Şakir'in diğer bir ifadeyle Halikarnas Balıkçısı'nın "Başka yerde ölüp nur içinde yatılacağına, burada nur içinde yaşanır" dediği, güzel Bodrum'da sektör temsilcileriyle birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bugüne kadar deniz, kum, güneş giyerek dünyada altıncı büyük destinasyon haline geldiğini belirten Avcı, "Denizimiz, kumumuz ve güneşimiz güzel, mavi bayrak itibarıyla ön sıralardayız. Ama sadece deniz, kum, güneş dediğiniz zaman, belli pazarlara kilitlenmiş oluyorsunuz. Deniz, kum, güneş demek, aynı zamanda Rusya, Almanya ve İngiltere demektir." dedi.

- "Türkiye'de düğün yapmak bir prestij meselesi"

Dünyada bir milyar 200 milyon insanın turizme yöneldiğine dikkati çeken Avcı, herkesin deniz, kum ve güneş meraklısı olmadığını, özellikle Japonların arkeolojik turizme, Çinlilerin de kültür turizmine çok meraklı olduğuna dikkati çekti.

Marmaris'te Hindistan'dan gelen düğün sektörü temsilcileriyle de görüştüklerini anlatan Avcı, "Yeni bir turizm türü ortaya çıktı. Düğün turizmi. Hindistan'daki üst gelir grupları arasında Türkiye'de düğün yapmak, balayı geçirmek bir prestij meselesi haline gelmeye başladı. Antalya, Alanya bu konuda iyi bir durumda. inşallah Muğla da bu pastadan payını alacak." dedi.

Hindistan'dan 250 acente temsilcisini Türkiye'ye davet ettiklerini ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki düğün potansiyelini tanıtmak için Hindistan'dan 250 acente temsilcisinin yol masraflarına biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak katkıda bulunarak desteklemeye başlıyoruz. Biz eğer sahip olduğumuz diğer turizm türlerini kış turizmini, kongre turizmini, gastronomi turizmini, sağlık turizmini, eğitim turizmini, spor turizmini bu işlerin içine dahil ettiğimiz zaman, bunlarla ilgili çalışmalarımıza hız verdiğimiz zaman, sadece deniz, kum, güneşle altıncı sıraya gelmiş ülke olarak, inşallah ilk üçe girmememiz için hiçbir neden yok. Bunun için el birliğiyle çalışmamız gerekiyor."

- "Kruvaziyer turizmine de teşvik vereceğiz"

Charter uçaklara verdikleri 6 bin dolarlık yakıt desteğinin sektörde ciddi bir rahatlamaya neden olduğuna dikkati çeken Avcı, "Geçen yıl sadece charter uçuşlarına ve belirli sayıdaki havaalanlarına verilen yakıt desteğini bu yıl bütün bir yıla yaydık. Yıl boyunca uçaklara yakıt desteği vereceğiz. Sadece charter uçuşlarına değil, tarifeli uçuşlara da veriyoruz. Dört yeni havalimanı daha ilave ettik. İnşallah kruvaziyer turizmine de bu desteği vermek için bakanlar kurulu kararını hazırladık." diye konuştu.

Kruvaziyer turizminin çok önemli olduğuna işaret eden Avcı, özellikle Muğla bölgesinin bu konuda yapabileceği çok şey olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Maliye Bakanlığı ile bir görüşme yaptıklarına değinen Avcı, "Bu görüşmeleri sonuçlandırdık bakanlık kuruluna sevk ediyoruz. Kruvaziyerlerle turist getiren işletmelere de yolcu başına 30 dolar teşvik vermek üzere, bakanlar kurulu kararımızı hazırladık. İnşallah önümüzdeki bakanlar kurulunda sonuçlandırırsak, kruvaziyer için de iyi bir teşvik olacağını düşünüyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Avcı'nın sektör temsilcilerinin sorularını yanıtladığı toplantı, basına kapalı devam etti.

Toplantıya Muğla Valisi Amir Çiçek, AK Parti Muğla milletvekilleri Nihat Öztürk, Hasan Özyer, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizmcilerin de olduğu çok sayıda kişi katıldı.