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"Milleti denize dökmekten bahsedenler sandıkta silinecek"

12 Nisan 2017 Çarşamba, 20:06
"Milleti denize dökmekten bahsedenler sandıkta silinecek"

ADANA (AA) - AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Geçmişte yaşananlardan hala ders almamışlar, hala milleti denize dökmekten bahsediyorlar. İnşallah gördüğüm bu manzara bana gösteriyor ki Adana'da güçlü bir 'evet' çıkacak ve milletimizi denize dökmekten bahsedenler sandıkta silinip gidecek." dedi.

Çelik, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde düzenlenen "halkla buluşma" etkinliğinde yaptığı konuşmada, halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan'a çok az zaman kaldığını, demokrasinin mührünü sandıklara güçlü şekilde vuracaklarını söyledi.

Referandum öncesinde kimin ne söylediğinin açıkça ortaya çıktığını ifade eden Çelik, "Gördük ki birileri milli iradenin tecelli etmesinden hoşlanmıyor. Geçmişte yaşananlardan hala ders almamışlar, hala milleti denize dökmekten bahsediyorlar. İnşallah gördüğüm bu manzara bana gösteriyor ki Adana'da güçlü bir 'evet' çıkacak ve milletimizi denize dökmekten bahsedenler sandıkta silinip gidecek." diye konuştu.

Çelik, millet ve devlet için iyi bir şey yapılmaya çalışıldığında hemen rejim krizi çıkarıldığını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, milleti güçlendireceğini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Milletin seçtiği iktidarlara artık engeller çıkarılmasına son verme zamanı gelmiştir. Artık Türkiye kendi geleceğine doğru, hızla koşacak bir sisteme geçecek inşallah. Onun için 16 Nisan'da oy vermek parti meselesi, siyaset meselesi değildir, hepimizin geleceğiyle ilgili bir meseledir. 16 Nisan, devletimizin geleceğinin inşa edileceği, daha güzel bir geleceğe kavuşacağımız bir sisteme geçme günüdür. 16 Nisan, sizlerin 'evet' oylarıyla birlikte, sizlerin istikbalinin daha parlak olacağı günlere koşarak gideceğimiz günlerin müjdecisi olacaktır."

- "Bir seçim kazanamamış, tek adamlıktan bahsediyor"

Bakan Çelik, Türkiye'nin istikrara ve güçlü hükümete ihtiyacı olduğunu, bu yüzden 16 Nisan'daki halk oylamasında "Evet" oyu kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ahlak dışı şekilde "tek adam" ve "diktatör" dendiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Tek adamın, diktatörün ne olduğunu bu millet iyi bilir. Tek adamlar, diktatörler dünyanın her tarafında duvarların, tankın, topun, tüfeğin arkasına saklanır. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız ise 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü teröristlere karşı tankın üstüne, topun üstüne, o silahların üstüne yürüdü.

Kendisi bir seçim kazanamamış, tek adamlıktan bahsediyor. Bizim Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar bulunduğu her yere, gençlik kolları başkanlığından cumhurbaşkanlığına kadar seçilerek, milletin oyuyla gelmiş. Sen, millet tarafından seçilmiş, bundan sonra da millet tarafından seçilerek iş başına gelmeyi başının tacı sayan birisine 'tek adam' veya 'diktatör' dersen, senin yaptığın bu iş milletin iradesine saygısızlık, haksızlık olur."

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