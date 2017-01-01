12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bartın'da FETÖ/PDY davaları

12 Nisan 2017 Çarşamba, 20:17
Bartın'da FETÖ/PDY davaları

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla, 6 ayrı davada, aralarında daha önce ihraç edilen emniyet müdürü, öğretmen ve hemşirenin de bulunduğu tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, görevinden ihraç edilen eski hemşire Satiye İğici ile eşi emekli öğretmen Hasan Basri İğici, avukatları ve yakınları katıldı.

Satiye İğici, mahkeme başkanının, "ByLock' kullandın mı?" sorusu üzerine, daha önce kızıyla birçok mesajlaşma programını indirdiğini belirterek, aralarında "ByLock" olup olmadığını bilmediğini ileri sürdü.

Örgütle bağının olmadığını iddia eden İğici, "Sadece geçmiş yıllarda bir kez sohbetlerine gittim ve Kimse Yok mu Derneğine mesaj sistemi üzerinden bağışta bulundum." dedi.

Hasan Basri İğici ise, faizsiz hesap olduğu ve ev almayı planladığı için Bank Asya'da hesap açtırdığını, "ByLock" kullanmadığını, bilerek ve isteyerek hiçbir silahlı terör örgütüne üye olmadığını savundu.

Diğer 6 ayrı duruşmada ise görevlerinden ihraç edilen eski emniyet şube müdürü Hüseyin Şimşek, Şermin Kara, mühendis Erkan Sade, öğretmenler Ramazan Bayraktar ve Zafer Aktaş, hakim karşısına çıktı.

Sanıklar savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti.

Duruşmalar, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve ByLock kayıtlarının yeniden incelenmesine karar verilerek ertelendi.


İLGİLİ HABERLER
Trafik sigortasında &quot;tavan fiyat&quot; dönemi
YEREL

TRAFİK SİGORTASINDA "TAVAN FİYAT" DÖNEMİ
&quot;Bank Asya'ya yatırabildiğin kadar para yatır&quot; demişler
YEREL

"BANK ASYA'YA YATIRABİLDİĞİN KADAR PARA YATIR" DEMİŞLER
&quot;Vergi indirimi satıcının değil, tüketicinin cebinde kalsın&quot;
YEREL

"VERGİ İNDİRİMİ SATICININ DEĞİL, TÜKETİCİNİN CEBİNDE KALSIN"
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...