Bartın'da FETÖ/PDY davaları

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BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla, 6 ayrı davada, aralarında daha önce ihraç edilen emniyet müdürü, öğretmen ve hemşirenin de bulunduğu tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, görevinden ihraç edilen eski hemşire Satiye İğici ile eşi emekli öğretmen Hasan Basri İğici, avukatları ve yakınları katıldı.

Satiye İğici, mahkeme başkanının, "ByLock' kullandın mı?" sorusu üzerine, daha önce kızıyla birçok mesajlaşma programını indirdiğini belirterek, aralarında "ByLock" olup olmadığını bilmediğini ileri sürdü.

Örgütle bağının olmadığını iddia eden İğici, "Sadece geçmiş yıllarda bir kez sohbetlerine gittim ve Kimse Yok mu Derneğine mesaj sistemi üzerinden bağışta bulundum." dedi.

Hasan Basri İğici ise, faizsiz hesap olduğu ve ev almayı planladığı için Bank Asya'da hesap açtırdığını, "ByLock" kullanmadığını, bilerek ve isteyerek hiçbir silahlı terör örgütüne üye olmadığını savundu.

Diğer 6 ayrı duruşmada ise görevlerinden ihraç edilen eski emniyet şube müdürü Hüseyin Şimşek, Şermin Kara, mühendis Erkan Sade, öğretmenler Ramazan Bayraktar ve Zafer Aktaş, hakim karşısına çıktı.

Sanıklar savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti.

Duruşmalar, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve ByLock kayıtlarının yeniden incelenmesine karar verilerek ertelendi.



