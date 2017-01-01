Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı 22,50 ila 42,65 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,50
|42,65
|28,78
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|31,80
|37,00
|33,84
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|28,00
|28,00
|28,00
|ESKS
|Tere Yağ
|KG
|23,00
|23,00
|23,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|8,00
|15,00
|9,17
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|14,00
|15,00
|14,20
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış