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"Bursaspor maçı final havasında geçecek"

12 Nisan 2017 Çarşamba, 20:29


MANİSA (AA) - Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yapacakları Bursaspor müsabakasının final havasında geçeceğini söyledi.

Mücadelenin hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdüren yeşil-siyahlı takımda teknik direktör Okan Buruk, antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Buruk, lige verilen arayı olumlu kullanmak istediklerini ifade etti.

Okan Buruk, Bursaspor maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını vurgulayarak, "Bu sene ligde çok fazla ara oldu. Bu da bazı takımlara olumlu, bazı takımlara ise olumsuz yansıdı. Geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız karşılaşma, takımın çalışma düzenini etkileyen bir durum oldu, çünkü antrenman kaliteniz biraz düşüyor. Bu hafta daha fazla çalışma şansımız var. Bursaspor maçı final havasında geçecek." diye konuştu.


- "Kaleci Volkan'ın pozisyonu kırmızı karttı"


Fenerbahçe maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Buruk, hakem kararlarının karşılaşmanın sonucuna tesir ettiğini savundu.

Buruk, kaleci Volkan Demirel'in sebebiyet verdiği penaltının, maçın kaderinin değişeceği an olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakem kararları aleyhimizeydi. Kaleci Volkan'ın pozisyonu kırmızı karttı. Çok netti, tartışılacak hiçbir yanı yok. Skorun dengelenip rakibin 10 kişi kalması belki de maçı çok farklı bir yere götürecekti. Hangi düşünce ve kararla bu kartı (sarı kart) verdi bilemiyorum. İlk yarıda orta saha yakınlarından atılan bir geri pas vardı. Onun değerlendirilmesi bile yapılmadı, yani aslında maçta çok komik hatalar oldu. Bu statlara gittiğinizde, bazı hakemlerin kararlarına alışmanız gerekiyor."

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