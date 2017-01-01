Başbakan Yardımcısı Canikli:

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GİRESUN (AA) - Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Bu Kılıçdaroğlu, bu CHP, eskiden beri böyle. Milletten korkuyor, milletten kaçıyor, milleti sevmiyor. Millet de sizi sevmiyor." dedi.

Canikli, Tirebolu ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bazılarının sandık, seçim ve referandumdan çok korktuğunu söyledi.

16 Nisan'daki oylamada halkın takdirine sunulan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halkın önüne gelmemesi için Mecliste çok çaba sarf edildiğini belirten Canikli, "Engellemek istediler, takip ettiniz zaten. Ya niye korkuyorsun? Vatandaşın karşısına gitmekten niye korkuyorsun ? Sandık demek ne demek, sandığın kurulması ne demek? Seçim demek, halkoylaması demek, milletin karşısına gitmek demek, millete hesap vermek demek.” şeklinde konuştu.

"Niye kaçırıyorsun milletten, niye korkuyorsun milletten?” diyen Canikli, şöyle devam etti:

“Bu Kılıçdaroğlu, bu CHP eskiden beri böyle. Milletten korkuyor, milletten kaçıyor, milleti sevmiyor. Millet de sizi sevmiyor. Millet onların, hani Kemal Sunal’ın bir filmi var 'Sütoğlan seni sevmedim, babanı da sevmezdim', bu millet bunların babasını da İnönü’yü de sevmedi öyle. Çünkü bu millete hak ettiği hizmeti vermedi. Millete tepeden baktılar, milleti hor gördüler."

Tirebolu’nun 16 Nisan’ı beklediğini söyleyen Canikli, "16 Nisan’da onlara gösterecek, hepsini gösterecek. Demokrasilerde sandıktan kaçış yok, sandıktan kaçamazsın. Zamanı gelince gideceksin milletin önüne, hesabını vereceksin. Bak biz kaçıyor muyuz? Kaçmıyoruz, seve seve gidiyoruz, güle güle gidiyoruz milletin karşısına." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yeni yalanlar ortaya çıkmaya başladı"

"2002’den sonra siyaset gerçekçi bir zemin üzerine yapılmaya başlandı, ta ki Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olana kadar." ifadelerini kullanan Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP Genel Başkanı olduktan sonra tekrar o siyasetin o palavra dönemi inanın başladı, çok üzüntü verici bir hadise. 2011 seçimlerinde, bakın hatırlarsınız bu meydanda da konuşmuştum, 2011 seçimlerinde çalışma yapıyoruz, seçim propagandası yapıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu her gittiği yerde kim ne isterse 'Tamam' diyor, 'Veriyorum' diyor. Kim ne isterse, yani petrolün bir liraya düşürülmesinden tutun da aklınıza ne geliyorsa, isteyen herkese söz veriyor. Hiç sorgulamıyor olur mu olmaz mı, bunun parası var mı yok mu, ne kadara mal olur, devletin bütçesi buna yeter mi, hiç hesap kitap yapmadan 'tamam' diyor."

Özellikle 16 Nisan'daki halk oylamasıyla ilgili "daha önce gün yüzü görmemiş yeni yalanlar ortaya çıkmaya başladığını" söyleyen Canikli, "Bugüne kadar artık öyle vites yükseltti ki Sayın Kılıçdaroğlu, inanın yalan konusunda beşinci vitesi bile attı, boşa attı. Eskiden vardı biliyorsunuz, araba rampadan aşağı bırakılır boşa atar, traktörler özellikle füze gibi gider, şu anda Kılıçdaroğlu o noktada." şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Canikli, Kılıçdaroğlu’nun "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelirse muhtarlıklar kaldırılacak, lokantalar kapatılacak" dediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"En yakınındakiler bile inanmıyor, en yakınındakiler bile eleştiriyor. Sayın Kılıçdaroğlu, muhtarlıklar, yerel yönetimler anayasa ile kurulmuş, anayasal güvence altında. Bizim önerdiğimiz hükümet sisteminde de aynen var. Ayrıca muhtarlıkların diğer düzenlemeleri kanunla yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, kanunla düzenlenen konularda kararname çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kanuna, anayasaya aykırı olamaz. Açıkça yazıyor, okusa anlar. İlkokula gidip okuma yazmayı yeni söken bir çocuğu götürün, bizim getirdiğimiz, önerdiğimiz hükümet sistemini okutun, inanın anlar. Kılıçdaroğlu’na anlatır. Bu kadar net, bu kadar basit ama buna rağmen her gün yalan söylüyor. Hiç bugüne kadar Türk siyasetinde yalanın bu kadar kuyruklusunu görmedik, inanın değerli hemşerilerim. Bu kadar yoğun bir şekilde yalan hiç yaşanmadı. Ama inandırıcılığını kaybetti, Allah’tan inandırıcılığını kaybetti."