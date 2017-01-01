Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 üniversite öğrencisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, nöbetçi hakimliğin kararına itiraz etti.