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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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Kardemir Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 20:39

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 21 Nisan Cuma günü Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kondisyona yönelik uygulamaların ardından pas ve şut çalışmaları yaptı.

Sakatlıkları nedeniyle son oynanan Bursaspor maçı kadrosunda yer alamayan Ermin Zec ve Iasmin Latovlevici de antrenmana katıldı.

İdmanda, sakat olan Kerim Zengin ve Abdou Razack Traore ise yer almadı.

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