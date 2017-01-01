"2023 Hedeflerinde Türkiye Vizyonu" konferansı

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BAYBURT (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'de geçmiş yıllardaki tek başına iktidar dönemleri çıkarıldığında 6 ya da 7 aya bir hükümet düştüğünü belirterek, "6 ya da 7 ayda bir başbakan değiştiren, bakan değiştiren, vali değiştiren, müdür değiştiren ülkeden hayır gelir mi." dedi.

Malkoç, Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığınca üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "2023 Hedeflerinde Türkiye Vizyonu" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin gerek Türkiye, gerek İslam alemi, gerekse de Türkiye'den umut, heyecan bekleyen bütün insanlık için kendilerini mutlaka iyi yetiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Dünyanın yeniden şekillendiğini, batı medeniyetinin 17'nci yüzyılda elde ettiği üstünlüğü yavaş yavaş kaybettiğini ve kendi değerlerini aşındırdığını belirten Malkoç, "Avrupa Birliği (AB) kendi içindeki hiçbir soruna çözüm üretemedi, bulamadı. Bosna'da savaş çıktı çözemedi, Kosova'da savaş çıktı çözemedi. Yunanistan'ın ekonomisi battı, İspanya'nın, İtalya'nın zayıfladı, çözemiyor. Suriye'de iç savaş var, milyonlarca insan göç etmiş. Türkiye 3 milyon mülteciye bakıyor, Avrupa Birliği'ndeki ülkeler 50 tane mi alayım, 100 tane mi alayım bunları tartışıyor." diye konuştu.

Malkoç, bunlarla birlikte dünyanın dengelerinin değiştiğini ve bu esnada da Türkiye'nin geçmiş tarihine nazaran fevkalade bir konumda olduğunu, iyi bir noktaya doğru gittiğini, bunun da en açık örneğinin 15 Temmuz'da milletin duruşu olduğunu kaydetti.

- "Şimdi çok şükür Türkiye bunları aştı"

Geçmiş yıllarda Türkiye'de siyasi alanda sürekli gerilim, tartışma ve kavgalar, gençler arasında sağ-sol çatışmaları yaşandığını, hatta bir çoğunun öldüğünü, yine bir dönem laiklik ve dindarlık tartışmalarının da yaşandığını anımsatan Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi ne güzel, bakıyorum başı örtülü yavrularımız da var, başı açık yavrularımız da var. Değerli genç kardeşlerim bu memlekette başörtüsü takıyor diye on binlerce yavrumuz üniversite imkanından mahrum edildi. Bir kısmı yurt dışına gitti, bir kısmı bunalıma girdi, bir kısmı ruhsal dengesini kaybetti. Neymiş başörtüsü takıyormuş. Şimdi çok şükür Türkiye bunları aştı. Veya gidip biz sandığa oy veriyoruz, milletvekili seçiyoruz, siyasi parti, iktidar seçiyoruz. Ankara'da eski Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor, başbakana hükmediyor, siyasete hükmediyor. Daha yetmiyor gazeteler manşet atıyor, 'bir yüksek rütbeli dedi ki' başbakana çakıyor. Niye? Askerin içindeki cuntacılar darbe yapmış, başbakan ve iki arkadaşını şehit etmiş, asmışlar, siyasiler biraz inisiyatif alınca 'Adnan Menderes'i unutma' diyorlardı."

Malkoç, öğrencilere, Türkiye'nin günümüzde bu tür hadiseleri geride bıraktığını ancak Türkiye'nin yakın tarihini iyi bilmeleri gerektiği yönündeki tavsiyesini dile getirerek, "Türkiye'de siyasi istikrar var şimdi. 94 yılda 64 hükümet kuruldu ki bunun içinde 10 yıllık Menderes'in tek başına dönemi, Süleyman Demirel'in uzunca bir dönemi, rahmetli Özal'ın tek başına dönemi ve AK Parti'nin 15 yılı var. Bunları da çıkarsanız Türkiye'de 6-7 aya bir hükümet düşüyor. 6 ya da 7 ayda bir başbakan değiştiren, bakan değiştiren, vali değiştiren, müdür değiştiren ülkeden hayır gelir mi arkadaşlar. Ama çok şükür Türkiye bu anlamda iyi bir noktaya geliyor ve toparlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Onlar istese de istemese de biz bu projeleri Allah'ın izniyle bitireceğiz"

Türkiye'nin 2002 yılından itibaren elde ettiği istikrarla dünya ölçeğinde projeleri de hayata geçirdiğine dikkati çeken Malkoç, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 3. havaalanını bu kadar büyük yapınca kıyamet koptu, Taksim Platformu çıktı; '3. havaalanını yapmican', 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmican', 'Nükleer santrali yapmican.' Bu saydıkları varya her birisi uluslararası alana tekabül eden şeyler. Ne güzel çevreci bunlar nükleere karşı, boğaz köprüsünün yapılmasını istemiyorlar, güzergahtaki ağaçlar kesilecek, ne kadar masum bir talep veya havaalanı yapılmasın, orada göçmen kuşlar var, göçmen kuşlar rahatsız oluyor. Böyle masum bir şekilde çıkıyorlar. Arkasına bir bakıyorsun meğer transit yolcu taşımacılığında Türkiye'nin önü açılsın istemiyorlar ama onlar istese de istemese de biz bu projeleri Allah'ın izniyle bitireceğiz."

Malkoç, geçmişte kendi iç çekişmeleriyle boğuşan Türkiye yerine köklerinde olduğu gibi artık dünya sahnesinde olan ve dünya ölçeğinde projeler hayata geçiren bir Türkiye'nin dünya sahnesinde olduğuna vurgu yaparak,"Ne değişti? değişen şu; milletin iradesini meclise yansıtan, Türkiye'ye karşı yapılan saldırılar karşısında basiretle, dirayetle ferasetle tecrübeyle sapasağlam duran bir lider, Recep Tayyip Erdoğan çıktı değişen bu." dedi.

Türkiye'nin doğu ile batının merkezi konumunda olduğunu, bu merkez olma durumunun ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan da olacağına inandığının altını çizen Malkoç, "Şu anda dünyadaki ilk 100 üniversite arasında üniversitemiz yok, 500 üniversite arasında 3 üniversitemiz var. 2013 yılında dünyadaki ilk 100 üniversite arasında en az 5 üniversitemiz, dünyadaki ilk 500 üniversite arasında en az 25 üniversitemiz olması gerekir, bu zor değil." ifadelerini kullandı.

Konferansa, Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile öğrenciler katıldı.



