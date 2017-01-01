Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

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ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 27. haftasındaki Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından üç gün izin yapan kırmızı-beyazlı futbolcular, 22 Nisan'da Trabzonspor'u konuk edecekleri maçın hazırlıkları için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde koşuyla başlayan idmanda futbolcular, dar alanda 5'e 2 top kapma oynadı ve yarı sahada çift kale maç yaptı. Sakatlığı süren Celustka, koşudan sonra çalışmasını salonda sürdürdü.





- 3 yaşındaki taraftar futbolcularla koştu





Antrenmanı amcası Serkan Para ile izleyen ve birçok futbolcuya ismiyle hitap eden 3 yaşındaki Ayaz Para, ilgi çekti. Antalyasporlu Yekta Kurtuluş, bir ara minik Ayaz'ı kucağına alıp takım arkadaşlarıyla koşuyu sürdürdü.

Yekta'nın bir süre sonra sahaya bıraktığı minik taraftar, koşuda futbolculara eşlik etti. Ayaz, sahadan geri dönmek isterken amcasını gözden kaybedince ağlamaya başladı. Amcasının yanına ulaştırılan çocuğu, teknik direktör Çalımbay, "Burada seni bırakmayız, korkma." diyerek sakinleştirdi.

Ayaz'ın amcası Serkan Para ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeniyle sürekli Antalyaspor'un maçlarını statta izlediklerini belirtti. Para, "Kombinemiz var, Antalyaspor'un maçlarını kaçırmıyoruz, sevgisi oradan geliyor. Bütün futbolcuları hemen hemen tanıyor, başka takım tutmuyor, gerçekten Antalyasporlu." diye konuştu.