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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasının erteleme maçında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Gaziantepspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, "Maalesef kendi evimizde istediğimiz performansı gösteremiyoruz." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uygun, beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını belirtti.

Küme düşme hattında 15. sırada yer alan Kayserispor'la aralarında bulunan 5 puanın, kapatılamayacak bir fark olmadığını vurgulayan Uygun, "Son iki haftaya baktığımızda kendi avantajımızı rakiplerimize ikram ettik. Maalesef kendi evimizde istediğimiz performansı gösteremiyoruz. Bunun çok önemli nedenleri var. İnanıyorum ki Konya maçından 3 puanla dönerek durumu lehimize çevireceğiz." diye konuştu.





- Gençlerbirliği cephesi





Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, kötü oynadıkları bir maçtan üç puanla dönmenin önemli olduğunu dile getirdi.

Kazanmayı bilen bir ekip olduklarını aktaran Özat, "Gaziantepspor'un ilk yarının sonunda taç atışından yakaladığı bir pozisyon ile İlhan'ın bir kafa vuruşu vardı. Üç puan almak güzel. Kimin ne durumda olduğu umurumuzda değil. Önümüzdeki maçlara bakacağız ve puan toplamaya çalışacağız. Gaziantepspor'a da başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.