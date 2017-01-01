12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'daki FETÖ/PDY soruşturması

12 Nisan 2017 Çarşamba, 21:50

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak, Dernekler Kanunu'na muhalefet, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından 15 ila 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, aralarında diş hekimi ve doktorların olduğu 3'ü tutuklu 25 kişinin yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan doktorlar S.A, D.E. M.A.Ö, M.E, M.F.Y, N.A, S.K, U.G, A.T, A.D, A.E, A.Y, A.G, A.K, Y.T, B.B, D.A.A, G.Ö, İ.B, İ.S.İ, M.Ö. Y.A. ile sanık avukatları hazır bulundu.

Şanlıurfa Cezaevinde tutuklu bulunan diğer sanıklar Hakan Kaya, Turgay Öngel ve Yusuf Çelik ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Kimlik tespitlerinin ardından haklarındaki suçlamalar hatırlatılan tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmaları alındı.

Mahkeme heyetinin savunmasını istediği ve terör örgütüne yakın faaliyet yürüten Adana Sağlık Mensupları Derneği ile (SAMADER) devamı niteliğinde olduğu öne sürülen Adana Küresel Doktorlar Derneği'ne üye olduğu ve başkanlık ettiği hatırlatılan tutuksuz sanık İ.S.İ, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek SAMADER'e 2012 yılı sonlarında başkan olduğunu ve bir yıl süreyle başkanlık yaptığını söyledi.

17-25 Aralık sürecinden sonra işlerinin yoğunluğu ve dönemin başbakanının söylemleri üzerine dernekten istifa ettiğini vurgulayan İ.S.İ, şunları söyledi:

"25 yıllık hekimlik geçmişim var. Benim üyeliğim sürecinde derneğin kanunsuz işlemleri yoktu. İddianamede geçen Bank Asya hesap hareketlerim ise oldukça basit rakamlardır. Kimseden talimat alarak para yatırmadım. Çok sık yurt dışına giderim. 2016 yılında Amerika'ya da gittim. Benim terör örgütünün amaçlarıyla bağdaşır bir gayem yoktur.''

- "Ben bu maddi külfeti ödemeye razıyım"

Mahkeme heyetine etkinlik pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini bildiren sanık İ.S.İ, mahkeme başkanın örgütle bağlantısı bulunan derneğin mali yapısını araştıran tutumu karşısında samimi beyanlarda bulunmak istediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

''Birtakım açıklamalarda bulunmak istiyorum. Derneğimizde eğitim danışmanı olan birkaç arkadaşımız vardı. Onlar mali konuları organize ediyordu. Bu kişiler A.Ç ve M.H.Y'dir. Bu kişilerin FETÖ ile irtibatı vardır. Benim başkan olduğum dönemde bu kişilerin FETÖ ile ilgisinin bulunduğunu biliyorum. Zaten dernekten ayrılmamın asıl sebebi de bunlardır. Doktorlar bu işin piyonu ve vitrin kısmıdır. Eğer benim yönetici olduğum dönemde devletimiz bizim yüzümüzden maddi zarara uğraşmışsa ben bu maddi külfeti ödemeye razıyım.''

- "Benim av tüfeğim bile yoktur"

Mahkemeye SEGBİS üzerinden katılan tutuklu sanık Hakan Kaya da Adana Küresel Doktorlar Derneğine üye olmadığını öne sürerek 2009 yılında SAMADER'e üye olduğunu ve tıp etkinlikleri için böyle bir derneğe katıldığını dile getirdi.

Mahkeme heyetinin, "Bank Asya'daki hesabını terör örgütü lideri Fetullah Gülen ve Hakan Şükür'ün çağrısı üzerine açtırdığın iddiaları mevcut" demesi üzerine bunu reddeden Kaya, ''Ben 15-25 Aralık sürecinden sonra maalesef birtakım sosyal paylaşımlar yaptım. Bunları yaptığım için çok pişmanım. Ben terör örgütüne üye olmadım, benim av tüfeğim bile yoktur.'' dedi.

- "17-25 Aralık sürecinden sonra duygusal davrandım"

Duruşmada savunması alınan ve tutuksuz yargılanan sanıklardan Y.T. de SAMADER'in kuruluş aşamasını anlatarak, birçok derneğe üyeliğinin bulunduğunu ve bir süre aktif siyaset yaptığını ifade etti.

2005 yılında Senegal'e sağlık yatırımı amacıyla gittiğini ve orada Türk okullarında kaldığını anlatan Y.T, ''21 yıllık diş hekimiyim. O süreçte çok güzel işler yaptık. Ben 17-25 Aralık sürecinden sonra duygusal davrandım ve devletim milletim aleyhine paylaşımlarda bulundum. Bunlardan pişmanım. Biz 17-25 Aralık sürecinden sonra siyasete çok fazla karıştık.''

İddia makamının "cemaat' adıyla anılan terör örgütüne mensubiyetiniz var mıdır?" sorusu üzerine Y.T ''İnsani yönden katkıda bulundum. Gönüllülük esasına dayanan bir hareketti.'' yanıtını verdi.

Mahkeme Başkanının "emniyet sorgusunda terör örgütü üyelerine 'Korkmayın her şey daha güzel olacak' diye moral verdiğiniz iddiaları mevcut" demesi üzerine Y.T, ''Ben o sözü Adana Anadolu Girişimci İşadamları Derneği (AGİD) üyeleri için söyledim, terör örgütü üyelerine yönelik değil. Bu yapı 15 Temmuz'da yoldan çıkmıştır'' diye konuştu.

- Sanık, gizli tanık olduğu iddiası

Duruşmada etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini belirten tutuksuz sanıklardan D.E. de dosya kapsamındaki gizli tanıklardan birisinin kendi olduğunu belirterek, Y.T'nin adı zikredilen derneğin en aktif üyesi olduğunu söyledi.

Terör örgütünün kripto mesajlaşma sitemi olan "ByLock"u yüklemediğini ve kullanmadığını aktaran D.E, ''Devletimi ve milletimi seviyorum. Ben üyesi olduğum SAMADER'in terör örgütü ile ilgisinin bulunduğunu bilseydim kapısının önünden dahi geçmezdim.'' ifadesini kullandı.

Mahkemede savunma veren diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadıklarını, örgütsel toplantı ve sohbetlere katılmadıklarını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti ise tutuksuz sanık Y.T'nin tutuklanmasına ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.



İLGİLİ HABERLER
Adana'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
YEREL

ADANA'DA UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK OPERASYONU
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik:
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK:
GÜNCELLEME - Adana'daki terör operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
YEREL

ADANA'DA SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇOCUK BOĞULDU
&quot;Milleti denize dökmekten bahsedenler sandıkta silinecek&quot;
YEREL

"MİLLETİ DENİZE DÖKMEKTEN BAHSEDENLER SANDIKTA SİLİNECEK"
Adana'daki terör operasyonu
YEREL

ADANA'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Vali Demirtaş, Adana'nın Tarihi Tepebağ bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, ADANA'NIN TARİHİ TEPEBAĞ BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Hem nikaha hem de referanduma 'evet' dediler
YEREL

HEM NİKAHA HEM DE REFERANDUMA 'EVET' DEDİLER
Duran: &quot;Anayasa değişikliği ülkenin bekası için gereklidir&quot;
YEREL

DURAN: "ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÜLKENİN BEKASI İÇİN GEREKLİDİR"
Türkkan: &quot;Darbelerin yaşanmaması için toplumsal bir bilinç oluşturmak istiyoruz&quot;
YEREL

TÜRKKAN: "DARBELERİN YAŞANMAMASI İÇİN TOPLUMSAL BİR BİLİNÇ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"
Büyükşehir'in tertiplediği TEOG Deneme Sınavına yaklaşık 10 bin öğrenci katıldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN TERTİPLEDİĞİ TEOG DENEME SINAVINA YAKLAŞIK 10 BİN ÖĞRENCİ KATILDI
FETÖ'nün sözde &quot;bölge imamı&quot;na hapis istemi
YEREL

FETÖ'NÜN SÖZDE "BÖLGE İMAMI"NA HAPİS İSTEMİ
Demirtaş: &quot;Terör ve uyuşturucu ile etkin mücadele ediyoruz&quot;
YEREL

DEMİRTAŞ: "TERÖR VE UYUŞTURUCU İLE ETKİN MÜCADELE EDİYORUZ"
Avusturya'daki Türklerden Adana'daki Suriyelilere yardım
YEREL

AVUSTURYA'DAKİ TÜRKLERDEN ADANA'DAKİ SURİYELİLERE YARDIM
MHP Adana'dan 'evet' çıkarması
YEREL

MHP ADANA'DAN 'EVET' ÇIKARMASI
Vali Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş şehit ailelerinin yanında
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ'IN EŞİ BEYHAN DEMİRTAŞ ŞEHİT AİLELERİNİN YANINDA
Adana'da süneyle mücadelede başarı elde edildi
YEREL

ADANA'DA SÜNEYLE MÜCADELEDE BAŞARI ELDE EDİLDİ

Suriye'deki iç savaştan kaçan Filistinlilere yardım
YEREL

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞTAN KAÇAN FİLİSTİNLİLERE YARDIM
Viyanalı Türk kadınlarından örnek yardım
YEREL

VİYANALI TÜRK KADINLARINDAN ÖRNEK YARDIM
Erkan sporcuları, Okullararası Yüzme Yarışları'nda 29 madalya kazandı
YEREL

ERKAN SPORCULARI, OKULLARARASI YÜZME YARIŞLARI'NDA 29 MADALYA KAZANDI
Kızılay'ın Yumurtalık Şubesi açıldı
YEREL

KIZILAY'IN YUMURTALIK ŞUBESİ AÇILDI
Suriyeliler, konteyner kente taşınacak
YEREL

SURİYELİLER, KONTEYNER KENTE TAŞINACAK
AK Parti Adana Milletvekili Ünüvar:&quot;Vesayetçi ve darbeye müsait yönetim sistemi değişecek&quot;
YEREL

AK PARTİ ADANA MİLLETVEKİLİ ÜNÜVAR:"VESAYETÇİ VE DARBEYE MÜSAİT YÖNETİM SİSTEMİ DEĞİŞECEK"
Adana'da üniversite yolundaki trafik kazası
YEREL

ADANA'DA ÜNİVERSİTE YOLUNDAKİ TRAFİK KAZASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...