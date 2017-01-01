GÜNCELLEME - Adana'daki terör operasyonu

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ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütleri DEAŞ ve Fetih El Şam'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ ve Fetih El Şam'a eleman temin eden ve finansman sağlayanlara yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 19 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütleri DEAŞ ve Fetih El Şam'a yönelik 500 polisle 30 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanmış, devam eden çalışmalar kapsamında 8 kişi daha gözaltına alınmıştı.