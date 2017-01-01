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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik:

12 Nisan 2017 Çarşamba, 21:52
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik:

ADANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Halkın iradesine dayanan güçlü hükümet modelleriyle bu ülkede yarattığımız istikrar, bu ülkenin en büyük sermayesidir, en büyük gücüdür, en büyük kuvvetidir. Bu net. Dolayısıyla Türkiye geleceğini güçlü bir şekilde kurmak istiyorsa bu gücünü korumak zorundadır, istikrarı korumak zorundadır." dedi.

Çelik, Hak-İş tarafından düzenlenen "40 İlde 40 Toplantı" programında, Türkiye'de ne zaman milletin, devletin lehine bir şey veya sistem değişikliği olsa "rejim değişikliği" olduğuna dair söylemlerin ortaya çıktığını, bunu, rejim krizlerinden faydalanmak isteyen, milletin iktidarını vesayetlerle çalmak isteyen "rejimi istismar partisinin" ortaya çıkardığını söyledi.

Ana muhalefet partisinin liderinin tek adamlıktan bahsettiği belirten Çelik, "Hiç hayatında seçim kazanmamış ama koltuğunu korumuş birisi tek adamlıktan bahsediyor." ifadesini kullandı.

Çelik, tek adamların, diktatörlerin halktan, seçimden, sandıktan korktuğunu, halkı gördüklerinde tank ve savaş uçağının arkasına saklandığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise FETÖ'nün darbe girişiminde tanka, topa, füzeye karşı yürüdüğünü dile getirdi.

Vatandaşın arzu ettiği istikrarı sistem düzeyinde de garanti altına alacaklarını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"2002'den önce ebeveynler parası olsa bile çocuklarına ders kitabı bulamazken bugün akıllı tahta, tabletlerle çocuklar ders görüyorlar. Bunun gibi birçok alanda büyük dönüşümler yaşandı. Bu büyük dönüşümün sırrı nedir? Basit. Halkın iradesine dayanan güçlü hükümet modelleriyle bu ülkede yarattığımız istikrar, bu ülkenin en büyük sermayesidir, en büyük gücüdür, en büyük kuvvetidir. Bu net. Dolayısıyla Türkiye geleceğini güçlü bir şekilde kurmak istiyorsa bu gücünü korumak zorundadır, istikrarı korumak zorundadır. Vatandaş hep istikrara oy veriyor ama sistemin içinde kurulmuş tuzaklar, fay kırıkları, engeller sürekli olarak bu istikrarı zedeliyor. O zaman tablo nettir. Vatandaşın arzu ettiği istikrarı sistem düzeyinde de garanti altına alacağız."

Türkiye'nin geleceğini parlak olduğuna işaret eden Çelik, "Ben hep söylerim. Asla yorgunluk yok. Yorulan, bıkan, usanan bizden değildir. Daha çok koşacağız, daha çok ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Her kriz en çok işçileri vurmuştur"

Çelik, kendisinin de sadece bir maaşı olan ve bununla kendilerini okutan işçinin çocuğu olduğunu bildirdi.

Gelecek nesillerin çok daha güçlü, istikbali parlak Türkiye devralmalarını istediğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"İstiyorum ki bu krizlerden, engellerden, tuzaklardan bahsetmesinler. Onların dilinde darbe olmasın, darbe, vesayet nedir bilmesinler. Onlar demokrasinin, hukukun, güçlü bir dış politikanın daha doruklara ulaştığı bir Türkiye'nin çocukları, Türkiye'nin sendikacıları, yöneticileri, politikacıları olsunlar. Bakın her darbe, her kriz en çok işçileri vurmuştur. Alın terinden daha kıymetli, daha mübarek bir şey yoktur. Alın terinin tek hakkı, iyi yönetilmektir, ülkenin iyi yönetilmesidir. Ama alın terinle biriktiriyorsun bir iktidar geliyor, bir anayasa kitapçığı fırlatılıyor, bütün bir ömrün boyunca dişinden tırnağından artırıp etinle kemiğinle çoluk çocuğun için biriktirdiğini bir gecede heba ediyorlar. Bundan büyük vebal yok. Türkiye'nin yöneticileri Türkiye'yi iyi yönetmek zorundadır. Alın terinizi kıymetlendirmek zorundadır."

Çelik, bugün Türkiye'yi eleştiren bazı çevre ve ülkelerin 16 Nisan'da "Evet" çıktıktan sonra ülkeyi ziyaret etmek için sıraya gireceklerini, Türkiye ekonomisiyle ilgili kara haber yayanların güçlü "Evet" çıktığı zaman ülkeye yatırım yapmak için kuyruk oluşturacağını anlattı.

- "Vatandaşlarımızın her türlü tercihi saygındır"

Anayasa değişikliğinin, devletin ve milletin geleceğinin meselesi olduğunu vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"(Evet) diyen de kardeşimiz 'Hayır' diyen de kardeşimiz. Bu ülkede ikinci sınıf vatandaş yok. Hiç kimse herhangi bir vatandaşımızı siyasi tercihinden dolayı aşağılayamaz, dışlayamaz, ötekileştiremez. Bizim sözümüz, bu hayır kampanyasını yalanlar üzerine kuran bazı parti yöneticilerinedir. Vatandaşlarımızın tercihinin başımın üstünde yeri vardır. O saygındır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın her türlü tercihi saygındır. Hepsi kardeşimizdir. 16 Nisan'dan sonra da kucaklaşacağız, beraber yürüyeceğiz."

Salondakilerin, bunu özellikle kararsız kalanlara ve "Hayır" diyecek olanlara anlatmalarını isteyen Çelik, "Hepimiz kardeşiz. Hepimizin adları farklı olabilir ama soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir ve bundan vazgeçmeyiz. Bu ülkenin çatısı altında hepimiz bir anlam ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, ayrılıkların fitneye, kavgaya dönüştüğü coğrafyalarda hiç kimsenin kendisinin ve kardeşinin hukukunu da koruyamayacağını vurgulayarak, "O yüzden bugünler, bizden farklı düşünen kardeşlerimizle daha çok el sıkışma günüdür. Bu duyguyla tüm kardeşlerimize ulaşalım. Tek vatan için 'Evet' diyelim, tek millet için 'Evet' diyelim, tek devlet için 'Evet' diyelim, tek bayrak için 'Evet' diyelim." şeklinde konuştu.

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