12 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 21:54

ADANA (AA) - Adana'da yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, belirledikleri bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada ekili durumda 10 kök kenevir, 5 gram kenevir tohumu, 4 ruhsatsız av tüfeği, 6 ruhsatsız av tüfeği kartuşu, 2 ruhsatsız tabanca, 52 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, çeşitli dönemlere ait 11 sikke ve bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

Polis, evde bulunan M.A ve A.A'yı gözaltına aldı.


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