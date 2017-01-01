Iğdır'da terör operasyonu

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IĞDIR (AA) - Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 muhtardan 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve köylerde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddia edilenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 muhtar gözaltına alınırken, zanlıların adreslerindeki aramada 5 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 91 tabanca fişeği ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 muhtardan 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bir muhtarın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.