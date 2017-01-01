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Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

12 Nisan 2017 Çarşamba, 22:44

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin örgütün elebaşı Fetullah Gülen ile Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 138 tutuklu sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, tutuklu 8 sanık savunma yaptı.

Tutuklu sanık eski astsubay Celal Uslu, savunmasında, soruşturma sırasındaki ifadesini kabul etmediğini söyledi.

Sanık Uslu, 15 Temmuz akşamı 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun'un Çark Kışlası'nda elindeki mesajı okuduğunu ve "Arkadaşlar artan terör faaliyetlerinden dolayı sıkıyönetim ilan edilmiştir, sıkıyönetim mahkemeleri kurulmuştur. Mesaj emrine uymayanlar sıkıyönetim mahkemelerinde en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Valiliğe hareket ediyoruz, jandarma ve polis bizimle beraber, orada buluşacağız." dediğini aktararak, valiliğe gittiklerini kaydetti.

Eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer'in valilikte, "TSK yönetime el koydu, sıkıyönetim ilan edildi. Direnen ve karşı çıkanlar sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacaklar, binayı boşaltın." dediğini belirten Uslu, polis ile askerin karşı karşıya geldiğini düşündüğünü, bunu protokol kapısı önündeki polislere söylediğini belirtti.

- "Havaya ateş ederek halkın gelmesini önledim"

Uslu, vatandaşların valiliğe doğru geldiğini, iki grubun arasında kaldıklarını ifade ederek, "Bu sırada silah sesleri geliyordu. Valilik protokol kapısının önündeki merdivenlere yöneldim. Etrafımda bulunan insanlar silahımı almaya çalıştı. Etrafımda bulunan insanlardan kurtulmak için silahımın mekanizmasını kurdum ve havaya 3-4 el ateş ettim. Üzerime gelen insanlar durdular. Valilik binasına doğru koştum ve içeriye girdim." diye konuştu.

Daha sonra binadan çıktığını, polise sığındığını, silahını verdiğini anlatan Uslu, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

- "Korku ve panikle havaya ateş açtım"

Tutuklu sanık eski Uzman Erbaş Mustafa Kütük de savunmasında, 15 Temmuz'dan önce Sakarya Kışlası'nda ağır tonajlı araç şoförü olarak çalıştığını söyledi.

Verilen alarm emri üzerine Çark Kışlası'na, buradan da valiliğe gittiklerine belirten Kütük, "Taşıdığım askerler otobüsten indi. Belli bir süre sonra halk valiliğe gelmeye başlamıştı. TOMA'dan anons yapıldı. Ne yapacağımı şaşırdım. Çaresizce bekledim. Otobüsün ön tarafındaydım, silah sesleri gelmeye başlamıştı. Korku ve panikle Çark Kışlası'nda bizim birlikten gelen bir erden aldığım silahla havaya ateş açtım." diye konuştu.

Sanık Kütük, daha sonra koşarak valilik binasına girdiğini, beklemeye başladığını belirterek, binadan çıkarak polise sığındığını öne sürdü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kütük, tahliyesini istedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme, heyeti duruşmayı yarına erteledi.

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