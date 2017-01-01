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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

12 Nisan 2017 Çarşamba, 22:51
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz, 80 milyonun mutluluğunu hedefliyoruz. Birilerinin düşündüğü gibi 'hayır' çıksa 'evet'çileri denize dökmüş gibi sevineceğiz demiyoruz ya da süpürgeyi eline alıp meydanlarda sallamıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki 80 milyon 'evet' de dese 'hayır' da dese bir ve beraber olarak bu ülkeyi kalkındıracağız." dedi.

Tüfenkci, Malatya Nikah Sarayı'nda sivil toplum kuruluşu üyeleri ve "11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" dolayısıyla kente gelen bazı ülkelerin büyükelçileriyle yemekte bir araya geldi.

Türkiye'nin önemli bir virajı döndüğünü belirten Tüfenkci, vatandaşın desteğiyle vesayet odaklarının değil milletin kendisinin hakim olacağını söyledi.

Tüfenkci, Türkiye'nin geçmiş yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çekerek, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'yi her alanda en az 3 kat büyüttüklerini ifade etti.

Türkiye'yi kalkındırmak, geliştirmek, büyütmek için çaba gösterdiklerini dile getiren Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Bizden önceki hükümetler gibi milletten aldığımız vergiyi faize, ranta yatırsaydık, bu milletin emanetine ihanet etseydik bizler bu hizmeti yapamazdık. Oysa biz istiyoruz ki Türkiye dünya ile rekabet edebilsin, iş adamımız dünyadaki firmalarla rekabet edebilsin. Biz, onların önünü açalım, işini, aşını büyütelim Türkiye'de daha fazla insanımıza aş, ekmek verelim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'nin ekmeğini büyütmeye çalışıyoruz. Biz, işsizimize iş, aş bulmaya çalışıyoruz. Esnafımızı büyütüp tüccar, tüccarımızı büyütüp sanayici, sanayicimizi büyütüp ihracatçı yapmak, ihracatçımızı da dünya devleri arasında sokmak istiyoruz."

Geçen yılı ekonomik anlamda zor olarak görmelerine rağmen aldıkları tedbirle teşviklerle hem piyasaya canlandırma hem de küçük esnafa destek vermeye çalıştıklarını belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Amacımız esnafımızı güçlü kılmak, ayakta tutabilmek, piyasayı canlandırmak, zor durumda olanların arkasında 'benim devletim vardır' diyebilmek. İşte cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de işte bu yüzden geçmek istiyoruz. Güçlü bir yönetimle bölgesinde lider olan, etkin yönetim gösterebilen ve istikrarı yakalayan bir Türkiye oluşturmak istiyoruz. Esnafımız, tüccarımız, iş adamımız önünü görebilirse yatırımını rahatlıkla yapabilir ama Türkiye'yi karıştırmak isteyenler, Türkiye'yi terör saldırılarıyla alt etmek isteyenlere karşı güçlü olabilmemiz için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz. Terörün kökünü kazıyabilmemiz için bu terör örgütlerini bitirebilmemiz için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz."

Tüfenkci, bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da ekonomiyi büyütmeye çalıştıklarını anlatarak, ekonominin büyümesiyle Türkiye'nin büyüyeceğini kaydetti.

"80 milyonun mutluluğunu hedefliyoruz"

Halk oylamasında Türkiye'nin geleceğinin oylanacağını ifade eden Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Türkiye, yeni bir büyüme hikayesi yazsın istiyoruz, onun için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek istiyoruz. Burada söz sahibi millet mi olacak yoksa vesayet odakları mı olacak onun kararını vereceğiz. Yani siz kendi kendinizin geleceğini oylamış olacaksınız. Ben inanıyorum ki sizler 16 Nisan'da hep beraber 'evet' diyeceğiz. Biz, Türkiye'yi dünyaya açmak, dünyayla rekabet edebilir hale getirmek için mücadele ediyoruz. Biz, 80 milyonun mutluluğunu hedefliyoruz. Birilerinin düşündüğü gibi 'hayır' çıksa 'evet'çileri denize dökmüş gibi sevineceğiz demiyoruz ya da süpürgeyi eline alıp meydanlarda sallamıyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki 80 milyon 'evet' de dese 'hayır' da dese bir ve beraber olarak bu ülkeyi kalkındıracağız. Biz referandum oylamasını bir ayrıştırma, kamplaştırma aracı olarak asla görmedik ama şunu iyi biliyoruz mesele kimin yanında olduğunuz meselesi. Mesele, yolda bulunma, yola çıkma meselesi. 'Hayır' diyenlerin kimlerle dost olduğunu, hangi safta bulunduğunu sizler biliyorsunuz."

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise AK Parti hükümetleri döneminde yapılan çalışmalardan bahsederek, 80 yılda yapılamayanları 15 yılda yaptıklarını söyledi.

Toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, belediye başkanları, diğer ilgililer ve iş adamları katıldı.

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