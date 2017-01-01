13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Batman'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 23:19
Batman'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

BATMAN (AA) - Batman'da otomobilde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi, yanındaki kadın ağır yaralandı.

İddiaya göre, 35 GD 7427 plakalı otomobiliyle Kozluk ilçesi istikametinden Batman'a doğru giden Süleyman Gültekin (30) ve yanındaki Seren Gündoğdu (26), Batman-Kozluk karayolu Bıçakçı köyü mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen zanlıların silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda, sürücü Gültekin olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gündoğdu, 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gültekin'in cesedi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İLGİLİ HABERLER
Batman'da hırsızlık: 1 gözaltı
YEREL

BATMAN'DA HIRSIZLIK: 1 GÖZALTI
Yağışlar Batmanlı çiftçinin yüzünü güldürdü
YEREL

YAĞIŞLAR BATMANLI ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Batman Valisi Deniz:
YEREL

BATMAN VALİSİ DENİZ:

Batman'da 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
YEREL

BATMAN'DA 1 KİLO 900 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
DİKA'dan Mardin ve Batman'da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
YEREL

DİKA'DAN MARDİN VE BATMAN'DA UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
Vali Deniz'den sandıkların taşındığı iddiası yalanlama
YEREL

VALİ DENİZ'DEN SANDIKLARIN TAŞINDIĞI İDDİASI YALANLAMA
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:
YEREL

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN:

EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...