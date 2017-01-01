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ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası tamamlandı.

Altınordu ilçesindeki Ordu Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 31 ilden 85 kulübün toplam 107 sporcusu mücadele etti.

Şampiyonayı değerlendiren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Ordu'da ikincisini düzenledikleri organizasyonun güzel geçtiğini söyledi.

Özel sporcuların hiçbir zaman yalnız bırakılmadığının altını çizen Aydın, "Bu anlamda Valimiz Sayın İrfan Balkanlıoğlu’na ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Genç’e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Özel Sporcular Federasyonu gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın destekleri ile özel sporcularımız altın çağını yaşıyor. Hedefimiz 2020 Paralimpik Oyunları'nda madalyalar kazanmaktır." diye konuştu.