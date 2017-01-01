AK Parti Genel Sekreteri Gül:

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GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, ''16 Nisan’da öyle bir 'evet’ çıkacak ki terör örgütleri bitecek, Kandil PKK'nın başına yıkılacak, 'evet' sesleri Pensilvanya'dan duyulacak ve kaçacak yer arayacaktır inşallah" dedi.

Gül, Nizip ilçesinde partisinin ilçe seçim bürosunda vatandaşlarla bir araya geldi, anayasa değişikliği hakkın bilgi verdi.

Abdulhamit Gül, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin pazar günü, devlet, millet, ezan, vatan ve İstiklal Marşı için çok tarihi bir oylamaya gidileceğini söyledi.

Ülkeye en ufak bir hizmet yapmayanların 'hayır' kampanyasını yürüttüğünü ifade eden Gül, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlatmış olduğu yalan kampanyaları milletimiz tarafından yüzlerine çarpılıyor. Bu da bizim 'evet' oylarımızın her geçen gün arttığını gösteriyor. Bunların artık söyleyecek yalanları kalmadı ve bu 'hayır' diyenlerin bu ülkeye hiç hayrı dokunmamıştır. Bu ülkeye en ufak dahi bir hizmet yapmayanlar şimdi kalkmışlar 'hayır’ kampanyası başlatmışlar ama Allah'ın izniyle millet devletin ve egemenliğin tek sahibi olacaktır. Çünkü artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ona gönül veren bu milletimiz var" dedi.

Ülkeyi parçalamak isteyen terör örgütleri ve ülkeye huzur gelmesin diyenlerin de 'hayır' kampanyası yaptığını vurgulayan Gül, şunları kaydetti.

''16 Nisan’da öyle bir 'evet’ çıkacak ki terör örgütleri bitecek, Kandil PKK'nın başına yıkılacak, 'evet' sesleri Pensilvanya'dan duyulacak ve kaçacak yer arayacaktır inşallah. Öyle bir 'evet' çıkacak ki sesi Türkiye’deki seçime taraf olan Almanya, İsviçre, Hollanda’dan duyulacaktır inşallah. Şimdi bir tane Alman milletvekili kadın çıkmış avucunun içine 'hayır’ yazmış ve 'hayır' için oy istiyor ama bizler 16 Nisan’da öyle bir 'evet' vereceğiz ki o Almanya milletvekili kadın da avucunu yalayacaktır. Şimdi bu yabancı ülkeler devlet kanallarında Türkçe yayın yaparak Türkçe 'hayır’ vermenin ne anlama geldiğini hep yazıyorlar, Onlar şimdi 'hayır’ yazmayı ve ‘hayır’ demeyi öğrenerek Türkçe'de bir kelimeyi söktüler ama 16 Nisan’da da sandıklardan çıkan ‘evet'lerle de Türkçe 'evet’ demenin de ne olduğunu öğrenecek ve bu milletten derslerini alacaklardır."