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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

13 Nisan 2017 Perşembe, 00:41
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Terörü de yeneriz, batıya da dik dururuz, işimize de bakarız, ekonomiyi de düzeltiriz. Bunlara bizim gücümüz yeter. Önemli olan içimizde bir olabilmek, beraber olabilmek. Önemli olan ufak tefek tartışmalarımızı kavga haline getirmemek, ayrılık sebebi haline getirmemek." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de sivil toplum örgütlerince bir otelde düzenlenen "İnşaat Sektör Zirvesi" programında, Anadolu coğrafyasının içerisinde kadim şehirleri barındığını birçok kentin geçmişinin binlerce yıl öncesine uzandığını söyledi.

Şehirlerle ilgili bazı tespitlerde bulunmak istenildiğinde çok güzel şeyler söylenemediğini belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Dünyanın en eski şehirlerine sahibiz, en eski medeniyetleri biz kurduk ama hala hazırdaki şehirlerimizle ilgili batıya baktığımızda çok iyi şeyler söyleyemiyoruz. Şehirlerimizle ilgili 2 ana tespitte bulunmak gerekirse. Birincisi sağlıksız şehirlere sahibiz. İkincisi de kimliksiz şehirlere sahibiz. Sağlıksız olma sebebi depreme dayanabilecek yapı sayısı o kadar az ki. Belki 1999 deprem yönetmeliğine göre yapılan binalar biraz iyi ama öncesine baktığımızda neredeyse 15 milyon civarında yapı stoğumuz var. Bunlarında yarısı depreme dayanıksız. Biz deprem ülkesiyiz. Son 100 yıl içerisinde ülkemizde şiddeti 6 ve üzerinde tam 56 deprem oldu. Bu depremlerde 82 bin insanımız ölmüş."

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'daki halk oylamasına değinen Özhaseki, AK Parti olarak Mecliste birçok kez diğer partilerle de uzlaşarak anayasa değişikliği için çalışmalar başlattıklarını fakat bir sonuca ulaşamadıklarını anlattı.

- "Yeni teklif bana göre istikrarlı hükümetleri getirecek"

Daha sonraki süreçte yeni anayasa çalışmalarına kendi başlarına devam ettiklerini vurgulayan Özhaseki, "15 Temmuz'dan sonra şartlar öyle bir değişti ki Devlet Bey 'Tamam bu yaptığınız çalışmada haklısınız. Ama mümkünse birkaç konuda anlaşıp milletin huzuruna götürelim. Çünkü bu mesele devletin beka meselesi.' dedi. Hakikaten devletin varlık, yokluk meselesiydi. 18 madde üzerinde anlaşıldı ve maddeler milletimizin huzuruna getirildi. Yeni teklif bana göre istikrarlı hükümetleri getirecektir. Çünkü yöneten yüzde 51 ile gelecek. Söz sizde, yetki sizde olacak. Mecliste güvenoyuna da gerek yok. Zaten siz veriyorsunuz güvenoyunu. Ekibini dizecek 5 sene çalışacak. Beğenirsek 5 sene daha git diyeceğiz. Beğenmezsek 'Git kardeşim.' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Türkiye'nin birçok problemin üstesinden gelebilecek güçlü bir devlet olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer millet kabul ederse böyle bir sistem geçerse bundan sonra ileriye doğru asla kavgalı ortam olamayacak, güçlü iktidarlar gelecek, güçlü iktidarlar büyük işler yapıp, büyük projeler ortaya koyacak. Bütün bu işlerin altından kalkarız terörü de yeneriz, batıya da dik dururuz, işimize de bakarız, ekonomiyi de düzeltiriz. Bunlara bizim gücümüz yeter. Önemli olan içimizde bir olabilmek, beraber olabilmek. Önemli olan ufak tefek tartışmalarımızı kavga haline getirmemek, ayrılık sebebi haline getirmemek."

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