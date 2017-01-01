Halk oylamasına doğru

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KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, halk oylamasına ilişkin, "Türkiye'nin geleceğinde artık etkin olacak olan milliyetçi, inançlı, muhafazakar kesim. Türkiye'nin geleceğine birlikte damga vurmaya karar verdi. İnşallah bu damgayı pazar akşamı Mısır’daki sağır sultan bile duyacak ve görecek." dedi.

AK Parti, MHP ve BBP Karabük il başkanlıklarının kent merkezinde düzenlediği mitingde vatandaşlara seslenen Şahin, üç partinin ülke için bir araya geldiğini, bu tablonun gelecekle ilgili yüreklere umut serptiğini söyledi.

Şahin, TRT1 ekranlarında yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisindeki Kayı boyu, Çavdarlar, Alperenler'in Vasilyus’a ve hain Ural'a karşı bir araya geldiklerini belirterek, "Daha da büyümek, daha da gelişmek ve Türklerin daha büyük olmasını sağlamak için bir araya geldiler. Şimdi işte milliyetçi, inançlı, muhafazakar siyasi partiler günümüzün Vasilyus'larına karşı bir araya geldiler. Günümüzün hain Ural'larına karşı bir araya geldiler. O nedenle şu tablo gerçekten çok önemli bir tablodur. Şu tablo, Türklerin, Türkiye'nin, bu memleketin, bu milletin, bu vatanın düşmanlarına korku saldı." diye konuştu.

- "Mısır’daki sağır sultan bile duyacak ve görecek"

Şahin, 16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin yeni bir döneme gireceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Amerika'da, İngiltere'de çıkan gazeteler şöyle yorumlar yapmaya başladılar; 'Batı, Tayyip Erdoğan ile çalışmayı denemeli.' Evet, böyle başlıklar atmaya başladılar. 'Ortadoğu'daki sorunları çözmek için Tayyip Erdoğan ile çalışmayı düşünmeli ve bunu denemelisiniz.' demeye başladılar. Bu şu demektir aynı zamanda; Türkiye'nin geleceğinde artık etkin olacak olan milliyetçi, inançlı, muhafazakar kesim. Türkiye'nin geleceğine birlikte damga vurmaya karar verdi. İnşallah bu damgayı pazar akşamı Mısır’daki sağır sultan bile duyacak ve görecek."

Mitingde, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Belediye Başkanı Rafet Vergili, eski AK Parti Karabük Milletvekili Osman Kahveci, AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar, MHP İl Başkanı Adem Kar ve BBP İl Başkanı Mustafa Kara da birer konuşma yaptı.