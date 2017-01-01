13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MHP Grup Başkanvekili Akçay:

13 Nisan 2017 Perşembe, 02:35

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yasama, yürütme yargı erklerinin söylenenlerin aksine artık daha belirgin şekilde ayrılacağını bildirdi.

Akçay, Manisa'nın Salihli ilçesinde Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda partisi tarafından düzenlenen "Anayasa Referandumu ve Siyasi Gelişmeler" konulu konferansta anayasa değişikliği maddelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu 18 madde ile söylenenlerin aksine yasama, yargı, yürütme erklerinde kuvvetler ayrılığı artık daha belirgin hale geliyor. Her kuvvet kendi içinde güçleniyor." diyen Akçay, geçmiş dönem hükümetlerinden örnekler vererek yürütme erkinde yaşanan sorunlara değindi.

Akçay, şunları kaydetti:

"Bakınız, 1937 yılında Hatay meselesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İnönü arasında kriz çıkmış ve Atatürk, İnönü'yü başbakanlıktan azletmiştir. Özal, cumhurbaşkanı olduğu dönemde Irak'a müdahale etmek isterken ilk karşı çıkan kendisinin başbakan olarak getirdiği Yıldırım Akbulut olmuştur. 1974 yılında Bülent Ecevit, Kıbrıs Harekatı için harekete geçtiğinde dönemin cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün karşı çıktığını biliyor muydunuz?"

Bütün cumhurbaşkanı seçimlerinin sorun yaşanarak geçtiğini hatırlatan Akçay, bazı seçimlerde krizlerin dahi yaşandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili bilgiler veren Akçay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu anayasa değişikliği MHP'nin eseridir. Bu hükümet sistemine karşı çıkanların belediye seçimlerine de karşı çıkmaları lazım çünkü 3 Kasım 2019'dan sonra halkın önüne aynen belediye seçimlerinde olduğu gibi iki sandık gelecek. Milletimiz, sandığın birinde cumhurbaşkanı adaylarına oy verecek ve yüzde 50'den fazla oy alan cumhurbaşkanı seçilecek. Diğer sandıkta ise halkımız partisine göre meclis üyelerini seçecek."

İLGİLİ HABERLER
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DEMİRÖZ:
&quot;Bursaspor maçı final havasında geçecek&quot;
YEREL

"BURSASPOR MAÇI FİNAL HAVASINDA GEÇECEK"
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Başkan Mersinli sanayi esnafıyla buluştu
YEREL

BAŞKAN MERSİNLİ SANAYİ ESNAFIYLA BULUŞTU
Vatandaşların kanalizasyon sıkıntısı son buldu
YEREL

VATANDAŞLARIN KANALİZASYON SIKINTISI SON BULDU
15 Temmuz şehitleri için 249 fidan dikildi
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN 249 FİDAN DİKİLDİ
Yunusemre'deki işyerleri Türkçe isim kullanacak
YEREL

YUNUSEMRE'DEKİ İŞYERLERİ TÜRKÇE İSİM KULLANACAK
Ölümü okul arkadaşlarını yasa boğdu
YEREL

ÖLÜMÜ OKUL ARKADAŞLARINI YASA BOĞDU
Manisa sağlık camiası yasta
YEREL

MANİSA SAĞLIK CAMİASI YASTA
AK Partili Demiröz Akhisar'da destek istedi
YEREL

AK PARTİLİ DEMİRÖZ AKHİSAR'DA DESTEK İSTEDİ
'Kartmatik' Manisalının hizmetinde
YEREL

'KARTMATİK' MANİSALININ HİZMETİNDE
Uncubozköylü hanımlar Başkan Çerçi'yi ağırladı
YEREL

UNCUBOZKÖYLÜ HANIMLAR BAŞKAN ÇERÇİ'Yİ AĞIRLADI
Şehzadeler'de ova yolu yolu çalışmaları sürüyor
YEREL

ŞEHZADELER'DE OVA YOLU YOLU ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ayazören'de 200 tonluk su deposu inşaatı başladı
YEREL

AYAZÖREN'DE 200 TONLUK SU DEPOSU İNŞAATI BAŞLADI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DEMİRÖZ:
Üzüm bağını dolu filesi ile örttü
YEREL

ÜZÜM BAĞINI DOLU FİLESİ İLE ÖRTTÜ
Selendi Çayı güvenli hale getirildi
YEREL

SELENDİ ÇAYI GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ
Vali Güvençer, dernekleri ağırladı
YEREL

VALİ GÜVENÇER, DERNEKLERİ AĞIRLADI
Manisalı kadınlar Kula'yı gezdi
YEREL

MANİSALI KADINLAR KULA'YI GEZDİ
Yunusemre Belediyesi: &quot;Muradiye'de yetki devri söz konusu değil&quot;
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESİ: "MURADİYE'DE YETKİ DEVRİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Paşaköy'ün altyapı şebekesi yenileniyor
YEREL

PAŞAKÖY'ÜN ALTYAPI ŞEBEKESİ YENİLENİYOR
Genç, Alaşehir'deki büyükşehir yatırımlarını inceledi
YEREL

GENÇ, ALAŞEHİR'DEKİ BÜYÜKŞEHİR YATIRIMLARINI İNCELEDİ
Genç çiftçilere 30 bin liralık hibe desteği
YEREL

GENÇ ÇİFTÇİLERE 30 BİN LİRALIK HİBE DESTEĞİ
Anneler çocuklarıyla birlikte satranç öğrendi
YEREL

ANNELER ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE SATRANÇ ÖĞRENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan altın fiyatları!
ALTIN

KUZEY KORE - ABD GERİLİMİ ALTINI VURDU!

 1
  • 2 Seyir halindeki aracı kaleşnikofla taradılar: 1 ölü, 1 yaralı
  • 3 Başbakan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı
  • 4 Kuzey Kore-ABD gerilimi tırmanıyor!