AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dişli:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak anayasa değişikliğiyle öngörülen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, "Bu sistemin en büyük özelliği artık terörü de bitiriyoruz Allah'ın izniyle. En solundan en sağına kadar her türlü terörü bitiriyoruz. DEAŞ'tan FETÖ'ye kadar bitiriyoruz inşallah. Ekonomiye konsantre olacağız." dedi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Karasu Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen "Karasu Evet Diyor" programında konuşan Dişli, mevcut parlamenter sistemin her an bir siyasi kriz oluşturmaya müsait olduğunu söyledi.

Eski Başbakan Bülent Ecevit ile dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in arasının bozulması sonucu anayasa kitapçığı fırlatma olayının yaşandığını ve bunun Türkiye'ye 56 milyar dolara mal olduğunu belirten Dişli, "Bu olayda 23 banka battı. IMF'den borç alırken kredi verir duruma geldik. Türkiye'yi 2002'den 2008'e kadar üç kat büyüttük. Türkiye dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi oldu fakat son zamanlarda başımıza gelmeyen kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, partimizin kurucu liderine 'Sen genel başkan olamazsın' dediler. 2002'de milletvekili seçimleri oldu, 'Aday da olamazsın.' dediler. Başımıza gelmeyen iş kalmadı." diye konuştu.

Gezi Parkı olaylarını başlatanları eleştiren Dişli, onların amaçlarının Türkiye'ye yatırım yapılmasını engellemek olduğunu dile getirdi.

"Hayır" kampanyasını ilk başlatanın Almanlar olduğunu anlatan Dişli, şöyle devam etti:

"Oradan Hollanda atlarıyla itleriyle saldırdı. Arkasından Türkçenin T'sini ağzına almayan İsviçre'nin gazeteleri büyük puntolarla ön sayfalardan 'Hayır vermezseniz sizi Türkiye'ye geri göndereceğiz' dediler. Almanlar 'Hayır demezseniz çifte vatandaşlığınızı iptal edeceğiz' dedi. Niye acaba? Hani biz Avrupa Birliği için müzakere ediyorduk. Avrupa Güvenlik İşbirliği Komitesi üyesiydik, Avrupa ile serbest vize anlaşması konuşuyorduk. Bir sürü konu konuşuyorduk. Şimdi niye bu? Çünkü Türkiye kaldığı yerden yeniden büyümeye devam edecek. Değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan daha 2011'de bir hedef koydu ve herkes bunu kabul etti. Dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olacağız. 2 trilyon dolar gayrisafi yurt içi hasılamız olacak. Şu anda 11 bin dolar civarında olan kişi başı gelir 25-30 bin dolara çıkacak. 500 milyar dolar ihracatımız olacak. Böyle bir Türkiye hedefliyoruz. Buna müsaade ederler mi? Ama engelleyemeyecekler. 16 Nisan işte bunun müjdecisi olacak. İki gün kaldı, hemen herkes kararını vermiştir ama inanın Türkiye için, bu coğrafya için ama özellikle de İslam dünyası için sizlerin 16 Nisan'da vereceği her bir oy çok önemli."

- "Piyasalar daha şimdiden 17 Nisan'ı satın aldı"

Avrupa'da yabancı düşmanlığının her geçen gün arttığına dikkati çeken Dişli, bu devletlerin ekonomileri sorunlu olduğu için bir türlü toparlanamadığını ve nüfuslarının da yaşlandığını anlattı. Bu nedenle ırkçı partilerin hız kazanmaya başladığını vurgulayan Dişli, şunları kaydetti:

"Birincisi bizim bu düşmanlığın önüne geçmemiz lazım. İkincisi DEAŞ denilen bu terör örgütü İslam'a öyle bir kötülük yaptı ki bugün tüm Avrupa'da İslam eşittir terör algısını yerleştirdi. İslam düşmanlığı da had safhada. Üçüncüsü de bu referandumla birlikte Türk düşmanlığı başladı. Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki vatandaşlarını bilgilendirmek için telekonferans yöntemiyle vatandaşlarıyla hasbihal yapmak istiyor yasaklıyorlar. Ama aynı Almanya, PKK'nın Kandil'deki temsilcilerinin mitinglerine izin veriyor. Niye acaba? Çünkü Türkiye'nin enerjisini teröristlerle harcamak istiyorlar. Onları sürekli canlı tutuyorlar, onlara sürekli mali destek veriyorlar."

Daha şimdiden piyasaların 17 Nisan'ı satın aldığını dile getiren Dişli, dövizin düşüşe başladığını ifade etti. Ekonomiyi kaldığı yerden hızla canlandıracaklarına dikkati çeken Dişli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sistemin en büyük özelliği artık terörü de bitiriyoruz Allah'ın izniyle. En solundan en sağına kadar her türlü terörü bitiriyoruz. DEAŞ'tan FETÖ'ye kadar bitiriyoruz inşallah. Ekonomiye konsantre olacağız. Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında bir hükümet olacak. Bakanlar Meclis dışından olacak. Bürokratlar Cumhurbaşkanımızla gelecek, onunla ayrılacaklar ve iki dönem seçilebilecek. Eğer uzlaşmazlık olursa erken seçime gidilir. Kalan bölüm de gidiyor. İki yıl sonra erken seçim kararı alınırsa geri kalan üç yılı gidiyor. Milletvekillerinin de aynı şekilde olacak. Dolayısıyla siyasette bir uzlaşma kültürü gelecek."

Dişli'ye Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç ve eski AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci eşlik etti.

Program, sanatçı Uğur Işılak tarafından verilen konserle sona erdi.