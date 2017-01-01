13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gaziantep'te şafak vakti uyuşturucu operasyonu

13 Nisan 2017 Perşembe, 07:12

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik 250 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi'nde önceden belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerince mahalleye giriş ve çıkışların kapatıldığı operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Narkotik köpeği "Alex"in de kullanıldığı operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 5 kilogram esrar, kurusıkı tabanca, hassas terazi, bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

İLGİLİ HABERLER
AK Parti Genel Sekreteri Gül:
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL:
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Milletvekili Tayyar'dan Fırat Kalkanı Harekatı değerlendirmesi
YEREL

MİLLETVEKİLİ TAYYAR'DAN FIRAT KALKANI HAREKATI DEĞERLENDİRMESİ
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Halep'in yeniden inşasında kullanılacak tek kaynak iddiası
YEREL

HALEP'İN YENİDEN İNŞASINDA KULLANILACAK TEK KAYNAK İDDİASI
Milletvekili Yüksel, 2 saatte 5 kilometre yol yürüdü
YEREL

MİLLETVEKİLİ YÜKSEL, 2 SAATTE 5 KİLOMETRE YOL YÜRÜDÜ
Gaziantep'te kayıt dışı istihdamla mücadele
YEREL

GAZİANTEP'TE KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE
Şehitkamil, su sporlarında her kulvarda başarılı
YEREL

ŞEHİTKAMİL, SU SPORLARINDA HER KULVARDA BAŞARILI
Cumhurbaşkanlığı sistemi iyi anlaşılmalı
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ İYİ ANLAŞILMALI
Şahinbey'den 500 aileye et yardımı
YEREL

ŞAHİNBEY'DEN 500 AİLEYE ET YARDIMI
Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
YEREL

GAZİANTEP'TE PKK/KCK OPERASYONU: 11 GÖZALTI
Milletvekili Uzer ve Başkan Fadıloğlu,Sam Mahallesi sakinleriyle buluştu
YEREL

MİLLETVEKİLİ UZER VE BAŞKAN FADILOĞLU,SAM MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BULUŞTU
GAÜN'de &quot;Kültür Endüstrileri ve Geleneksel Müzik&quot; Paneli
YEREL

GAÜN'DE "KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ VE GELENEKSEL MÜZİK" PANELİ
Üniversite öğrencileri arasında kısa film yarışması
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA KISA FİLM YARIŞMASI
Yerel hayvan koruma görevlileri kimliklerini aldı
YEREL

YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ KİMLİKLERİNİ ALDI
Şehitkamil'de aile eğitimlerini tamamlayanlar sertifikalarını aldı
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE AİLE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYANLAR SERTİFİKALARINI ALDI
Hassa-Dörtyol Tünel Projesinde önemli adım atıldı
YEREL

HASSA-DÖRTYOL TÜNEL PROJESİNDE ÖNEMLİ ADIM ATILDI
Hassa-Dörtyol Tünel Projesi
YEREL

HASSA-DÖRTYOL TÜNEL PROJESİ
Milletvekili Çelik'ten 15 Temmuz vurgusu
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÇELİK'TEN 15 TEMMUZ VURGUSU
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'te otomobil kahvehaneye girdi: 7 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL KAHVEHANEYE GİRDİ: 7 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Şevket Çoruh'a baba destek!
FİSKOS

ŞEVKET ÇORUH'A BABA DESTEK!

 1
  • 2 Referandum sonrası 3 kritik adım
  • 3 Başbakan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı
  • 4 Seyir halindeki aracı kaleşnikofla taradılar: 1 ölü, 1 yaralı