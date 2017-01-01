13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Konya'da kamyonla kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

13 Nisan 2017 Perşembe, 09:33

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Cengiz Uğur idaresindeki 31 KCL 05 plakalı kamyon, Afyonkarahisar-Konya karayolunun Kapaklı mevkisinde Reyyan Betül Şen'in kullandığı 10 KG 530 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Şen ile aynı araçtaki Hatice, Beyza, Ertuğrul Gazi ve Hatice Hilal Şen, Mehmet Arslan ve Beyza Güzin Güneş, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

İLGİLİ HABERLER
Geleneksel tedaviler merdiven altından kurtarılıyor
YEREL

GELENEKSEL TEDAVİLER MERDİVEN ALTINDAN KURTARILIYOR
Konya'da 156 bin lale ile Türk bayrağı oluşturuldu
YEREL

KONYA'DA 156 BİN LALE İLE TÜRK BAYRAĞI OLUŞTURULDU
Konya'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Organlarıyla üç hastaya umut oldu
YEREL

ORGANLARIYLA ÜÇ HASTAYA UMUT OLDU
AK Parti İsveç heyeti Kulu'da
YEREL

AK PARTİ İSVEÇ HEYETİ KULU'DA
MEDAŞ'a bir plakette Kırşehir'den geldi
YEREL

MEDAŞ'A BİR PLAKETTE KIRŞEHİR'DEN GELDİ
Başkan Altay: &quot;Hedefimiz güçlü ve istikrarlı Türkiye&quot;
YEREL

BAŞKAN ALTAY: "HEDEFİMİZ GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI TÜRKİYE"
Meram'da Nalçacılılar Hatıra Koruluğu oluşturuldu
YEREL

MERAM'DA NALÇACILILAR HATIRA KORULUĞU OLUŞTURULDU
MHP heyetinden KONESOB'a ziyaret
YEREL

MHP HEYETİNDEN KONESOB'A ZİYARET
Gazeteci-Yazar Nurettin Veren'den NEÜ'de konferans
YEREL

GAZETECİ-YAZAR NURETTİN VEREN'DEN NEÜ'DE KONFERANS
İlçe Buluşmalarının finali Beyşehir'de yapıldı
YEREL

İLÇE BULUŞMALARININ FİNALİ BEYŞEHİR'DE YAPILDI
Konya Adalet Sarayında &quot;adli görüşme odaları&quot; açıldı
YEREL

KONYA ADALET SARAYINDA "ADLİ GÖRÜŞME ODALARI" AÇILDI

Milletvekili Özdemir, referandum çalışmalarına devam ediyor
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÖZDEMİR, REFERANDUM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

KORE GAZİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kalaycı:
YEREL

MHP GENEL SEKRETER YARDIMCISI KALAYCI:
Meram muhtarlarıyla istişare toplantısı yapıldı
YEREL

MERAM MUHTARLARIYLA İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
Akşehir çiçeklere büründü
YEREL

AKŞEHİR ÇİÇEKLERE BÜRÜNDÜ
Milletvekili Etyemez, esnaflarla bir araya geldi
YEREL

MİLLETVEKİLİ ETYEMEZ, ESNAFLARLA BİR ARAYA GELDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Referandum sonrası 3 kritik adım
SEÇİM HABERLERİ

REFERANDUM SONRASI 3 KRİTİK ADIM

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Dünyanın en mutsuz insanları bu ülkede yaşıyor
  • 4 Şevket Çoruh'a baba destek! Tüm mal varlığını elinden çıkarmıştı...