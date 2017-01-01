Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, 2'si eski polis memuru 6 zanlı adliyeye gönderildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 10 Nisan'da gözaltına alınan 2'si meslekten ihraç edilen polis 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.