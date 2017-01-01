Konya'da 156 bin lale ile Türk bayrağı oluşturuldu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan 336 kadının, yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla saksıya ekilen 156 bin lale ile 337,5 metrekarelik dev Türk bayrağı oluşturuldu.

Mevlana Meydanı'nda Kubbe-i Hadra'nın (Yeşil Kubbe), gölgesinde oluşturulan Türk bayrağı, "Dünya Kadın Rekorları" kategorisinde, "Laleden yapılan en büyük Türk bayrağı" olarak rekor kırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanı 336 kadının, yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla, 156 bin laleden yapılan 337,5 metrekarelik dev Türk bayrağı rekoru, alanda hazır bulunan Dünya Kadın Rekorları Rekor Tescil ve Hakem Heyetince kaydedildi.

- Mevlana Meydanı'nda 337,5 metrekarelik Türk bayrağı

Selimiye Camisi ve Mevlana Müzesi'nin aynı kadraja girdiği Türk bayrağı, 23 Nisan'a kadar sergilenecek. Mevlana Meydanı'nda, görsel ziyafet sunan Türk bayrağını görenler, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, lalenin anavatanın Konya olduğunu söyledi.

Lalelerin de açmaya başladığına dikkati çeken Akyürek, şöyle konuştu:

"Dünya Kadın Rekorları kategorisinde laleden oluşturulan en büyük Türk bayrağını 336 kadın çalışanla meydana getirdik. Dünya Kadın Rekorları temsilcisi de bunu onayladı. Mevlana Meydanı'nda 337,5 metrekarelik Türk bayrağını sergilemeye başladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'ya gelişi hatırasına düzenledik. Bugün açılışı yapılan bu güzel sergi, 23 Nisan'a kadar devam edecek. Konyalı hemşerilerimiz ve şehir dışından gelecek misafirlerimiz burayı görebilirler. Platformdan fotoğraf çektirebilir ve burayı izleyebilirler. Arkadaşlarımız çok güzel bir çalışmaya imza attı. Kadın çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

- "Dünyaya örnek oldu"

Dünya Kadın Rekorları Temsilcisi Aydın Türkgücü ise 336 kadın işçinin 5 saatte 156 bin laleyi bir araya getirerek 22,5 metre uzunluk ve 15 metre genişliğinde Türk bayrağı rekorunu gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Çalışma ile laleden yapılan dev Türk bayrağının dünyaya tanıtılacağını aktaran Türkgücü, "Ülkemize ve dünyaya güzel bir örnek oldu. Geleneksel çiçeklerimizden biri bayrakla bir araya getirilerek, böyle bir rekorla dünyaya tanıtıldı. Rekor belgesini önümüzdeki günlerde takdim edeceğiz." diye konuştu.