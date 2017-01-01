BDT'nin iki oyunu izleyiciyle buluşacak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Bana Mastikayı Çalsana" ve "İstanbul Efendisi" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Murat Atak'ın yönettiği "Bana Mastikayı Çalsana" oyununun dekoru Tayfun Çebi, kostümleri Funda Çebi, ışık tasarımı Yakup Çartık'a ait.

Hafize Gün, Berrin Kulya Balkanlar, Ecehan Şarman Çetinkaya ve Yener Sezgin'in rol aldığı oyunda, İzmir İkiçeşmelik'te oturan ve büyüyünce Romanlar gibi yaşamanın hayalini kuran küçük Yeşim'in, 12 Eylül döneminde karşılaştığı zorluklar konu ediliyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde bugün, yarın ve 15 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Musahipzade Celal'in yazdığı, Baki Erdi Mamikoğlu'nun yönettiği "İstanbul Efendisi"nin dekor tasarımını Özlem Karabay, giysi tasarımını Funda Çebi, ışık tasarımını ise Yakup Çartık üstleniyor.

Aralarında Bora Özkula, Belgin Bilgin, Işıl Öztürk, Cenk Turan ve Salih Salcan'ın da bulunduğu çok sayıda sanatçının rol aldığı oyunda, bütün esnafı kulağından mıhlayan, ipe dizen, falakaya yatıran Müneccimbaşızade İstanbul Kadısı Savleti Efendi'nin, kızı Esma'yı evlendirmeye çalışırken başından geçenler konu ediliyor.

Oyun, AVP Sahnesi'nde 18 ve 19 Nisan'da saat 20.00'de sahnelenecek.





