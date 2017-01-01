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FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:02
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem" askeri yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklananların sayısı 37'ye yükseldi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ay süren çalışmalar sonunda, FETÖ'nün örgüt üyeleri arasında farklı haberleşme yöntemlerinin deşifre edilmesinin ardından başlatılan operasyonda, gözaltındaki 27 asker daha adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri "asker abisi" olmak üzere 23 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün de 14 şüpheli tutuklanmış, etkin pişmanlık hükmünden yararlanan 10 zanlı adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı. Subay ve astsubay rütbelilerin de bulunduğu tutuklu sayısı 37'ye ulaştı.

Bugün de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemi tamamlanan 8 şüpheli Tekirdağ Adliyesine getirildi.

- 5 aylık çalışma sonucu

Daha önceki operasyonda "il abisi” oldukları tespit edilen, 4'ü tutuklanan 7 şüphelinin ifadeleri sonrası "askeri yapılanmanın çözüldüğü" öğrenildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ay süren çalışmalar sonunda, FETÖ'nün örgüt üyeleri arasında farklı haberleşme yöntemleri deşifre edildi. Operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi.

Operasyonun sürmesi nedeniyle örgütün haberleşme yöntemleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 87 kişi gözaltına alınmıştı.


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