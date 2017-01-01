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Siirtli gençlerden yamaç paraşütüne ilgi

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:15

SİİRT (AA) - Siirtli gençler, Botan Vadisi'nde verilen yamaç paraşütü eğitimine ilgi gösteriyor.

Beron Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Taşkın Tuna Özkılıç, AA muhabirine, kulübün 2011'de yoğun talep üzerine kurulduğunu söyledi.

Botan Vadisi'nde verdikleri yamaç paraşütü eğitimine bugüne kadar 100'ün üzerinde öğrencinin katıldığını anlatan Özkılıç, şu an 25 pilotun bölgede uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Vadinin çok güzel olduğunu dile getiren Özkılıç, "Hadi gençler uçmaya gidiyoruz dediğimizde 15 kişi rahatlıkla toplanabiliyor." ifadesini kullandı.

Kulüp bünyesinde yamaç paraşütünü öğrenenlerin, turistik yerlerde bu alanda çalıştığını da belirten Özkılıç, valilik ve belediyenin bu konuda gençlere destek verdiğini kaydetti.

Özkılıç, Dicle Kalkınma Ajansınca onaylanan projeleri kapsamında alacakları malzemelerle de kentte yamaç paraşütü sporunu daha çok geliştireceklerini vurguladı.

Siirt'in coğrafyasının yamaç paraşütüne uygun olduğuna dikkati çeken Özkılıç, şöyle devam etti:

"Yamaç paraşütünde Kahramanmaraş'tan uçan sporcular, Mardin'in Kızıltepe ilçesine indi. Böylece 350 kilometreden fazla uçup, Türkiye rekorunu kırdılar. Bu coğrafya, bu rekorların kırılması için hava akımı, ısınma ve dağların konumları açısından çok uygun. Güvenlik şartlarının uygun olması durumunda Cudi ve Gabar üzerinden uçarak, Türkiye birinciliği elde etmeyi hedefliyoruz. Yamaç paraşütü de bölgenin tanıtılması açısından çok güzel imkanlar veriyor. Gençlerimiz her geçen gün artan hevesleriyle bu sporu yapmaya devam ediyor. İnşallah huzur ortamında bu sporu yapacağımız daha güzel günler olur."

Yamaç paraşütü pilotu Soner Yılmaz ise 4 yıldır bu sporla ilgilendiğini bildirdi.

Botan Vadisi'nde uçuşlar geçekleştirdiklerini kaydeden Yılmaz, "Bu vadi Siirt için bulunmaz bir nimet." dedi.

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