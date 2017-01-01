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Afyonkarahisar’da FETÖ/PDY soruşturması

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:28

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütle irtibatlı, iltisaklı oldukları ve şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddiasıyla 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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