Afyonkarahisar’da FETÖ/PDY soruşturması

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütle irtibatlı, iltisaklı oldukları ve şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddiasıyla 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.