Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 73,00 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|kg
|26,05
|26,05
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|30,00
|37,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)
|kg
|24,00
|25,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı)
|kg
|20,00
|22,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|kg
|73,00
|73,00
|Kırmızı pul biber
|kg
|13,00
|14,00
|Buğday (yumuşak-ithal)
|kg
|0,65
|0,70
|Buğday
|kg
|0,93
|1,25
|Arpa (2. kalite)
|kg
|0,82
|0,82
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|kg
|2,25
|2,25
|Kuzu eti (gövde)
|kg
|31,50
|31,50