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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Kanada kazına özel tedavi

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:44

SAMSUN (AA) - Türkiye'de doğal ortamda yaşamayan, Samsun'da bulunduğu hayvanat bahçesinde rahatsızlanan Kanada kazı, tedavi ediliyor.

Büyükşehir Belediyesince Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde oluşturulan veteriner kliniğinde yabani ve evcil hayvanlara tedavi imkanı sağlanıyor.

Özellikle göçmen kuşların göç esnasında yorgun düşmeleri veya yaralanmaları durumunda tedavilerinin yapıldığı klinikte Türkiye'de sadece hayvanat bahçelerinde görülen, yaşam alanları Kanada ve Kuzey Amerika olan Kanada kazı da tedavi ediliyor.

Samsun'daki hayvanat bahçesine vatandaşların farklı türden göçmen kuşları görmesi ve tanıması amacıyla 6 yıl önce getirilen kaz, bakteriyel enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanınca Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne götürüldü.

Klinikte görevli veteriner hekim Paria Tabatabaei, AA muhabirine, Kanada kazının kliniğe getirilmesinin hemen ardından tedavisine başladıklarını söyledi.

Tedavisi tamamlandıktan sonra kazı yine hayvanat bahçesine göndereceklerini belirten Tabatabaei, "İlk getirildiğinde aşırı derecede bitkindi ve ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Serum tedavisi ve gıda takviyesi, diyet yemle tedavisini sürdürmekteyiz." dedi.


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