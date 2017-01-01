Uşak Üniversitesinin yeni bölümlerine öğrenci alınacak

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UŞAK (AA) - Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi, Banaz Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi ile Sivaslı Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro (İ.Ö) programlarına öğrenci alınması teklifinin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Dalkıran, yaptığı yazılı açıklamada, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Sağlık Yönetimi Programı'na 60, İnşaat Teknolojisi Programı'na 40, Tapu ve Kadastro Programı'na da 60 öğrenci alınacağını ifade etti.

Her programın bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda açıldığını belirten Dalkıran, "Uşak Üniversitesinin 3 yüksekokulu ve 11 meslek yüksekokulu var. Üniversitemizde ülkemizin nitelikli ara eleman ihtiyacına yönelik eğitim-öğretim verilmekte olup alanında uzman, dinamik öğretim elemanlarımız görev yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.