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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:00
Samsun'da uyuşturucu operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince yaklaşık bir ay süren çalışma sonucu İlkadım ilçesinde 19 ekip halindeki 70 personelle 10 adrese operasyon düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında paketler halinde 48 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Emre K. (27), Saruhan Ö. (19), Ceyhun A. (38), Ogün S. (20) ve Kazım S. (26), sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


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