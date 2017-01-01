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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Önümüzdeki hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in ...
13 Nisan 2017 Perşembe, 11:04
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Önümüzdeki hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in başkanlığında bir heyet Moskova'ya gidecek. Rus muhataplarımızla oturup konuşacağız, tüm engelleri kaldırmak için inşallah bir mutabakatı sağlarız."