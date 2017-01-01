Muş'ta terör operasyonu

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MUŞ (AA) - Muş'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'inin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Terör örgütünün kırsal alanına 2015'te katılan, Irak'ın kuzeyindeki kamplarda silah eğitimi alan ve örgüt tarafından kendisine "Ecrin" kod adı verilen teröristin Varto ilçesinde bir eve geldiğinin tespit edilmesi üzerine özel harekat birimleri destekli operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Operasyonda 'Ecrin' kod adlı terör örgütü mensubu ve PKK/KCK'nın kırsal alandaki unsurları ile ilde bulunan terör örgütü iş birlikçileri arasında kuryelik yapan 3 kişi daha yakalanmıştır. Ayrıca sorgulamalar neticesinde terör örgütünün şehir yapılanması ile dağ kadrosu arasında kuryelik yaptığı tespit edilen 2 zanlı daha gözaltına alınmıştır. 6 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, biri serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.



