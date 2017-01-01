Samsun'da fuhuş operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir kadını fuhşa zorladıkları öne sürülerek gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Süleymaniye Caddesi'ndeki bir masaj salonunda çalışan K.T. (37), iş yeri sahibi A.S'nin (43) kendisine cinsel tacizde bulunduğu ve fuhşa zorlandığını öne sürerek polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince A.S. ile iş yerinde çalışan Ö.S. (43) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.