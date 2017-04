Asırlık nakış kadınların gelir kaynağı oldu

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çeyizleri süsleyen asırlık el nakış ürünü "Çınarcık işi", kadınların gelir kaynağı oldu.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatının yeniden canlandırılması için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan "Çınarcık işi" kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çınarcık işinin yüz yıllık bir el nakışı olduğunu söyledi.

Çınarcık işinin coğrafi işaret ve patent başvurusunu yaptıklarını belirten Kurt, şöyle konuştu:

"1900'lü yılların başından beri ev hanımlarının el emeği ve göz nuru nakışıdır. Çınarcık işi nakış olarak gözükse de her genç kızın çeyizinde olmazsa olmaz gözükse de biz artık bunu tekstile de yansıtmaya başladık. Özellikle hocalarımızın uygulamış olduğu çalışmalarla, günlük kullanmış olduğumuz elbiselerde bile yerini aldı. Özellikle Çınarcık'ta Halk Eğitim Merkezinin vermiş olduğu destekle çok ciddi anlamda kurs öğrencimiz de bulunuyor. Çınarcık işi ev ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. İnşallah bundan sonra da hem çeyizlik olarak yerini alacak hem de güncel hayatımızda bir marka olarak yerini alacak. Çınarcık Belediyesi olarak sonuna kadar Çınarcık işini destekliyoruz."

- "Amacım bu işten insanların para kazanması"

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 2005'te ilk kursu açarak, unutulmaya yüz tutmuş el nakışını yeniden canlandıran el nakış öğretmeni Birge Şahin ise nakışın tekstil alanında kullanılmaya başlandığını kaydetti.

Çocukluğundan beri nakış ve sanata merak duyduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Halk arasında Çınarcık işi olarak adlandırılan bu nakışımızı yatak takımlarında kullanırdık. Her kızımızın çeyizinde olmazsa olmaz bir nakışımızdı. Ben de el nakışlarına olan düşkünlüğümden dolayı bu nakışın üzerine yoğunlaştım. Ne yapılacağını araştırdım, fikirler aldım ve ciddi destek görüp kurs açtım. Her türlü desteği herkesten gördüm ancak birçok eksikler vardı, ne yapılacağını da bilmiyordum. Yaklaşık 90 yaşlarındaki teyzelerimizin çeyizlerinde olduğuna göre bu nakışımız yüz yılı aşkın zamandır burada yapılıyor. Bunun yaşaması için elimden geleni yaptım. Yatak takımı dışında bu iş nerelerde kullanılabilir, bunun çalışmasını yaptık. Yüzlerce insana bu nakışı öğrettim. Benden daha güzel işleyen öğrencilerim var, bu da beni çok mutlu ediyor. Bu işin bacasız bir fabrika niteliğinde insanların çalışmasına sebep olmam beni çok mutlu edecek. Her sene bir adım daha ileri gidiyor. Amacım unutulmaya yüz tutan bu işin tekrar hayat bulması, kadınların aile ekonomilerine katkı sağlamalarıdır."

- "İplik çekilebilen her türlü kumaştan yapılıyor"

Çınarcık Halk Eğitim Merkezinde açılan el nakışı kursunda Çınarcık işinin öğretildiğini belirten nakış öğretmeni Sevil Karadeniz de Çınarcık işinin "Antep ajuru" ile kıyaslandığını ancak teknik olarak Çınarcık işinin farklılık gösterdiğini anlattı.

Çarşaflarda, pike takımlarında, masa örtülerinde havlu kenarlarında her yerde kullanılan bir ürün olduğunu anımsatan Karadeniz, "Dışarıdan siparişler alınıyor. Normalde Antep ajuruyla kıyaslansa da teknik olarak farklı bir iştir. Çekilme ve çözgü yönleri daha faklı bir iştir. İplik çekilebilen her türlü kumaştan yapılıyor. Çınarcık'ta herkesin sandığında mutlaka bulunan bir iştir. Burada çok makbul olan ve herkesin evinde çeyizinde bulunan bir iştir." diye konuştu.

Çınarcık'a 50 yıl önce yerleşen kursiyerlerden Necla Yüksel ise ilk zamanlarda 'Öğrenebilir miyim?' diye tereddütte bulunduğunu ancak kurslara gelerek Çınarcık işini öğrendiğini ve kızlarına yaptığını söyledi.

Ev hanımı Zeynep Şahin de kursta arkadaşlıklar edindiğini dile getirerek, "18 yıl önce Çınarcık'a yerleştim. Geldiğimde de Çınarcık işini çok beğendim ve kursa yazıldım. Evimde de şu an kullanıyorum. Çocuklarımın çeyizine hazırladım. Arkadaşlarımıza ve komşularımıza yaptığımız ürünleri hediye ediyoruz." ifadesini kullandı.