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Bakanlar Arslan ve Akdağ Erzurum'da

13 Nisan 2017 Perşembe, 11:55

ERZURUM (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ülkenin bugünü dünden çok iyi. Ama yarının bugünden çok daha iyi olabilmesi için bir fırsat geldi. Bu fırsatı doğru değerlendirip, hizmet etmenin, ülkeyi kalkındırmanın, coğrafyamıza hatta dünyadaki mazlumlara, mağdurlara sahip çıkmanın yolu çok daha büyük, çok daha güçlü Türkiye'den geçiyor. Onun da yolu 16 Nisan'da olacak 'evet'lerden geçiyor." dedi.

Arslan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bakan Arslan, 14 yıldır ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda AK Parti hükümetlerinin çığır açtığını, adeta devrim niteliğinde projeler yaptığını, vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını söyledi.

Sağlık Bakanı Akdağ'ın bölgenin projeleriyle ilgili bilgilerini ve hamiliğini bildiklerini belirterek, "Kendilerine müteşekkiriz. 10 aydır değerli Bakanımla birlikte kabinede yan yana birlikte görev alıyor olmak ve elbette ki 81 ile hizmet ediyorken bölgeyi daha iyi biliyor olmamız nedeniyle bölgenin ihtiyaçlarını ve bölgesel kalkınma çerçevesinde takip ediyoruz." diye konuştu.

Bölgesel kalkınmanın önemini anlatan Arslan, Erzurum ve bölgenin projelerini masaya yatıracaklarını söyledi. Arslan, "Bunların birbirini desteklemesini de özellikle dikkate alarak hem devam eden süreçlerin hızlanabilmesi hem bundan sonraki süreçlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda çok verimli bir toplantı yapacağız. Bütün genel müdür arkadaşlar da bölgedeki bu işin tarafı olan arkadaşlar da burada." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün gerçekleştirilen Erzurum Buluşmasına değinen Arslan, vatandaşlara teşekkür etti. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"120 bin kişiyi bir alana toplamak söylemde kolaydır ama eylemde zordur. Allah herkesten razı olsun. Biz de elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce elbette ki insanımızı doğru bilgilendirmek ve geleceğimiz için çok önemli olan 16 Nisan sürecini de doğru anlatmak adına hep beraber sahalardayız. Bazen Erzurum'da, bazen Kars'tayız ama 81 ildeyiz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin bugünü dünden çok iyi ama yarının bugünden çok daha iyi olabilmesi için bir fırsat geldi. Bu fırsatı doğru değerlendirip, hizmet etmenin, ülkeyi kalkındırmanın, coğrafyamıza hatta dünyadaki mazlumlara, mağdurlara sahip çıkmanın yolu çok daha büyük, çok daha güçlü Türkiye'den geçiyor. Onun da yolu 16 Nisan'da olacak 'evet'lerden geçiyor. İnşallah dünkü olağanüstü ilgi de gösteriyor ki Türkiye bu konuda ciddi bir mesafe katedecek ve 16 Nisan'dan sonra çok güçlü bir şekilde yeni dönemine, hükümet etme sisteminde özellikle yeni döneminde sahip çıkacak, biz de çok daha rahat, çok daha hızlı hizmet edebileceğiz."

- Akdağ'dan Arslan'a teşekkür

Sağlık Bakanı Akdağ ise Bakan Aslan'ın Türkiye'de çok önemli projelere imza attığını söyledi. Arslan'a teşekkür eden Akdağ, "Sayın Arslan'ın Kars gibi bizim kadim dostumuz. Komşu şehrimizden bakan olması bölgeye de güç veriyor. Bir taraftan Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkı verirken bir taraftan da Doğu Anadolu'nun kalkınmasına büyük güç veriyor. Kendisine yaptığı ve gerçekleştireceği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ise, Erzurum'da devam eden yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Azizoğlu, "Erzurum, bölgemizin en önemli kavşak noktalarından bir tanesidir. Umuyoruz ki yapılmakta olan ve yapılacak yatırımlarla Erzurum, hem Anadolu'ya hem Anadolu'dan Orta Asya cumhuriyetlerine bağlanan önemli bir kavşak noktası olacaktır. Sizin gelişinizle de bu projelere hız verildiğini görüyoruz." dedi.

Bakanlar Arslan ve Akdağ başkanlığında 2017 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu toplantısına geçildi.

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