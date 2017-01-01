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Antalya'daki "Boğaçayı Projesi"nde çalışmalar başladı

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:00

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Boğaçayı Projesi için bölgedeki çalışmaların başladığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Türel, DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun ile Türkiye'nin "Kanal İstanbul"dan sonraki "ikinci çılgın projesi" olarak nitelendirilen "Boğaçayı Projesi" kapsamında havzada başlayan çalışmaları inceledi.

Türel, DSİ'nin iş makineleriyle Boğaçayı'nda temizlik çalışmalarına başladığını, kendilerinin de Büyükşehir olarak bu çalışmalara destek verdiklerini ifade etti. Çalışmaların en az 1-2 ay devam edeceğini belirten Türel, şunları kaydetti:

"Çalışmalar, deniz yaklaşık 750 metre içeri alınmak kaydıyla Boğaçayı Deresi üzerinde hem güzel bir manzara oluşması hem bir dere görüntüsünün verilmesi hem de etrafı ile ilgili peyzaj çalışmalarının başlatılmasıyla ilgili. Bu bölgedeki güzelleştirme çalışmalarıyla ilgili projemiz de 15 Mayıs itibarıyla tamamlanıyor. Orman ve Su İşleri Bakanı'm sayın Veysel Eroğlu, DSİ Genel Müdürü'müz, Orman ve Su İşleri Bakan Müsteşarı'mız ve sayın Bölge Müdürü'müz olmak üzere DSİ'de görev yapan bütün üst düzey yöneticilere, kepçe operatörlerine kadar teşekkür ediyorum."

Temizliğin ardından altyapı çalışmalarıyla ilgili ihaleye başlayacaklarını belirten Türel, onu da hızla tamamlamayı planladıklarına işaret etti. Hem denizin içeri alınması hem de etrafının düzenlenmesiyle ilgili projeyi birkaç ay içinde ihaleye çıkarmış olacaklarını vurgulayan Türel, dere temizliğiyle ilgili çalışmaları DSİ'nin yürüteceğini bildirdi.

Derenin kuzey yönündeki rüsubatlarla (tortu, çökelti) ilgili yapılması gereken ihaleler bulunduğuna işaret eden Türel, bakanlığın da onayıyla ihalelerini bu yıl içinde başlatarak ciddi bir çalışma daha yürütmüş olacaklarının altını çizdi. Türel, "Artık 'Boğaçayı Projesi start aldı, başladı' diye rahatlıkla söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

- Yat limanı projesi Kalkınma Bakanlığında

Türel, proje kapsamında Büyük Liman'ın mendireğinin doğu tarafında da bir yat limanı projesi yürütüleceğini hatırlattı.

Yat limanının yatırım programına alınması konusundaki dilekçelerin Kalkınma Bakanlığına sunulduğunu duyuran Başkan Türel, şunları kaydetti:

"O da Kalkınma Bakanlığımız tarafından değerlendiriliyor. Burada eski Antalya Milletvekili'miz, Kalkınma Bakanı'mız sayın Lütfi Elvan'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Her projemizde bize desteklerini esirgemiyorlar. Zannediyorum mayıs ayı içeresinde onaylanmak suretiyle yat limanı projemiz de bir taraftan Boğaçayı Projesi kapsamında ihale aşamasına gelmiş olur. Çünkü projeleri artık tamamlandı, tamamlanıyor diyebiliriz. Boğaçayı Projesi'nin üçüncü etabında ise dağın arkasındaki kısmında sinema stüdyoları ve eğlence parkaları olacak. Onunla ilgili projelerimizi hazırlıyoruz. Bu sene içerisinde yatırımcılara bir imkan tanımak suretiyle yani 'yap, işlet, devret' formülüyle yapacağımız ihale kapsamında o projenin de Antalya'ya kazandırılması hususundaki gayretlerimiz devam ediyor."

- "Muhteşem projeyi kazandırmaktan onur duyuyoruz"

Başkan Türel, Boğaçayı Projesi'nin birinci ve ikinci etabında bugün itibarıyla çalışmaların artık fiili olarak başladığını açıkladı.

Boğaçayı Projesi'nin "Rüya proje", "Çılgın proje", Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından da "Muhteşem proje" diye nitelendirildiğine işaret eden Türel, "Boğaçayı Projesi, sadece bir Büyükşehir Belediyesi projesi değildir. Bütün bakanlıklarımızla hükümetimizin, Başbakan'ımızın, Cumhurbaşkanı'mızın bizzat irade koyduğu, Antalya'ya yakışan, gerçekten muhteşem bir projedir ve Antalya'mıza bunu kazandırmaktan onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Proje için "Yapılamaz, yapılamayacak' diyenlere de seslenen Türel, "Belki 'Yapılamaz' diyenler, bu haberi okuduklarında üzülecekler ama olsun bizim için önemli olan Antalya'daki vatandaşlarımızı sevindirmek. Biz onun için gayret ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türel, şunları kaydetti:

"Her ne kadar 'Hayır bu proje yapılamaz' diyenler olsa da biz 'Evet bu proje yapılacak' demiştik. Bir zamanlar bu proje için '8 yaşındaki bir çocuğun bilgisayar başında uyduruk çizdiği bir proje' diye bazı ithamlara da maruz kaldığımızı biliyoruz. Her ne kadar 'Hayır bu proje yapılamaz' diyenler olsa da biz 'Evet bu proje yapılacak' demiştik. Evet bu proje uygulamaya geçti, onun için birileri Antalya'da ne zaman iyi bir şey yapsak, hep 'Hayır' diyorlar. Biz de Antalya'da ne zaman imkansızı gerçekleştirecek bir projeye başlasak, hep 'Evet' diyoruz. Hayatta her şey hep 'Evet'le mümkün. Antalyalıların bu projelere 'Evet' dediğini kamuoyu anketlerinden de biliyoruz. Halkın büyük bir desteği var bu projeye. Tabii bu projelerin hükümetimizin desteğiyle de önemli bir yol alıyor olması ve halkımızın da bu projelere 'Evet' demesi, bizim en büyük şansımız oluyor. O yüzden biz Antalya'da bütün güzelliklerin bir kez daha 'Evet'le başlayacağını ifade ediyoruz."

DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun da çalışmalar kapsamında bölgedeki bitkisel toprak ve kamışların temizleneceğini kaydetti. Taşkın debileri getiren, Antalya için tehlike oluşturan derenin temizlenmesi için Büyükşehir Belediyesinin de destekleri ve tüm ekipleriyle çalışacaklarını belirten Coşkun, "DSİ olarak bu çalışmada üzerimize düşen ne ise onu yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin, taşkınla değil, güzelliklerle anılan bir Boğaçayı olmasına vesile olacak muhteşem projesinde çorbada tuzumuz bulunması, bizi de mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Boğaçayı Projesi

Yaklaşık maliyeti 1 milyar lira olması beklenen Boğaçayı Projesi kapsamında büyük bir yat limanıyla içe doğru 40 kilometrelik yeni bir sahil oluşturulacak. Projede yaşam merkezleri, halka açık rekreasyon ve aktivite alanları, yat limanları, restoranlar yer alacak. Proje 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacak. Boğaçayı beslenme havzası içerisinde kalan 927 kilometrekarelik alanın tamamı ele alınarak, havza bütünü içerisindeki her türlü afet ve altyapı riskine çözümler getirilecek. Projeyle Konyaaltı bölgesini tehdit eden ciddi taşkın ve sel riskinin de önüne geçilecek. Son 80 yılda 70 metresi kaybolan Konyaaltı sahilindeki erozyona da çözüm getirilecek.


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