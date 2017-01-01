Gaziantep'e kültür sanat ve gıda ödülü

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GAZİANTEP (AA) - Yaşama Dokunanlar Platformu tarafından organize edilen "2017 Kültür Ürünleri Oskar Yarışması"nda Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yemeni, sedef kakma ve bakırcılık, menengiç kahvesi, Antep peyniri ve unlu-fıstıklı helvayla birincilik kazandı.

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezi İstanbul'da bulunan Yaşama Dokunanlar Platformunun Türkiye'de kültür ve gastronomi alanındaki ürünlerin değerlendirildiği bir yarışma düzenlediğini söyledi.

Bu yıl Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yarışmaya iki alanda katıldıklarını aktaran Öztürk, iki aşamalı gerçekleştirilen yarışmada 8 kategoride 320 ürünün yarıştığını ifade etti.

Öztürk, il müdürlüğünün kültür sanat kategorisinde yemeni, sedef kakma ve bakırcılık alanında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin de gıda kategorisinde menengiç kahvesi, Antep peyniri ve unlu fıstıklı helvayla yarışmaya katıldığını belirterek, şunları anlattı:

"Büyükşehir Belediyemiz gastronomi alanında biz de Gaziantep'in geleneksel el sanatlarıyla bu yarışmaya katıldık. Müdürlük olarak yemeni, bakır ve sedef işlemeciliğinde Türkiye'nin oskar ödüllerini almaya hak kazandık. Büyükşehir Belediyemiz ise menengiç kahvesi, Antep peyniri ve unlu fıstıklı helva ile 320 eserin yarıştığı yarışmada 98 puan alarak birinci oldu. İnşallah 26 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla ödülümüzü İstanbul'da alacağız."

- "Coğrafi işaretlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de "kültür oskarları"nın önemine dikkati çekerek, iyiyi çoğaltmak, doğru rol model olmak ve teşvik etmek gerektiğini vurguladı.

Gurme ve gastronomi turizminin dünyada yükselen bir değer olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Biz bu alanda 500 çeşit sulu yemeğimizin sunumlarını yapıyoruz. Hem de okullarını açtık öğrenmek isteyenlere eğitim veriyoruz. Aynı zamanda uluslararası fuarlara katılıp bunun tanıtımı yapıyoruz. Bütün dünyaya buradaki medeniyetin sonucu mutfağımızın lezzetini tattırıyoruz. Bunun sonucunda da Yaşama Dokunanlar Platformunun verdiği oskarı 98 puanla almaya hak kazandık. 98 puan çok iyi bir puan. Niye? Çünkü hazinemiz çok güçlü, alt yapı çok kuvvetli. Bunun hikayesini iyi bir şekilde anlattığınızda da bu tür ödülleri alabiliyorsunuz. Bundan dolayı da çok mutluyuz. O kadar büyük bir hazinemiz var ki bir ekip olduğumuz zaman da ne kadar güzel işler yapabildiğimizi gösteriyoruz. Gaziantep olarak gastronomide UNESCO onayı aldık ama bunu sürdürülebilir kılmak için bunların coğrafi işaretlerini de alıyoruz. Yaklaşık 3 ay önce yuvalama ve beyranın coğrafi işaretini almıştık, sıra menengiç kahvemiz ve Antep lahmacununda. İşlemler devam ediyor."