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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Mersin'de cezaevinden firar eden zanlı Kırşehir'de yakalandı

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:24

KIRŞEHİR (AA) - Mersin'de bulunduğu cezaevinden firar ettikten sonra birçok suça karıştığı ileri sürülen zanlı, Kırşehir'in Mucur ilçesinde yakalandı.

Mucur Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnaç köyünden gelen bir yağma vakası ihbarı üzerine çalışma başlattı. Eşkal bilgileri ve ilçe genelindeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının, daha önce jandarmada suç kaydı bulunan cezaevi firarisi K.B. olduğunu belirledi.

Kırşehir-Kayseri karayolu İnaç köyü yakınında kontrol noktası oluşturan ekipler, "dur" ihtarına uymayan ve aracıyla kaçan şüpheliyi, takip sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan ve üzerinden kimlik çıkmayan K.B, aradıkları kişi olmadığını öne sürdü. Parmak izi alınan K.B'nin, Mersin'in Anamur ilçesinde tutuklu kaldığı ceza infaz kurumundan firar ettiği, 19 ayrı hırsızlık ve yağma suçundan arandığı, 29 suçtan da kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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