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Tokat'tan Suriye'ye eğitim yardımı

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:30
Tokat'tan Suriye'ye eğitim yardımı

TOKAT (AA) - Tokat'ta, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen kampanya ile toplanan eğitim araç gereçleri bulunan 3 tır, Suriye'ye uğurlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kampanya ile toplanan eğitim araç gereçlerinin Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından hayatın normale dönmeye başladığı El Bab'taki öğrencilere gönderilmesi amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Vali Cevdet Can, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birçok ülke insanına yardım ettiğini, Tokat'ın da yardım edenler diyarı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği 2023, 2053 ve 2071 vizyonunun sadece kendi coğrafyalarını değil, gönül coğrafyalarını da kapsadığını dile getiren Can, gönül coğrafyasının en yakını olan El Bab bölgesindeki operasyonların tamamlandığını belirtti.

Normal hayatın başlamasının en büyük göstergesinin okulların açılması olduğuna dikkati çeken Can, şunları kaydetti:

"Öğrenciler okullarına gittiklerinde normal hayat başlamıştır. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığımızın projesi çerçevesinde illerimiz kampanya başlattı. Daha önce de ilimizden Suriye'ye yardım tırları göndermiştik. Bu da eğitim araç gereçlerinin olduğu konvoy. Bir kasabanın ihtiyacını karşılayacak eğitim ve araç gereci var. Çocukların yüzü gülecek. Ayrıca nakdi yardımımız da olacak."

Dua edilmesinin ardından içinde eğitim araç gereçleri bulunan 3 tır, bölgeye gönderildi.

Törene AK Parti Tokat milletvekilleri Coşkun Çakır ve Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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