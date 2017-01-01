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"Erken seçim hazırlığımız yok"

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:32
"Erken seçim hazırlığımız yok"

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, herhangi bir erken seçim hazırlıkları olmadığını belirterek, "Bu kadar net söylüyorum. Seçimlerin vaktinde yapılması AK Parti'nin temel prensiplerindendir. Çok çok olağan dışı bir şey olmadığı sürece de seçimler vaktinde yapılmıştır. Böyle bir şey gündemimizde yoktur. Net şekilde ifade ediyorum." dedi.

Sorgun, bir otelde düzenlenen "Basın Buluşması"nda, anayasa değişikliğinin gerekliliğine işaret ederek, yetkinin ya millette ya da milletin seçtiklerinde olması gerektiğini dile getirdi.

Kelebek ömrü gibi hükümetler görüldüğüne dikkati çeken Sorgun, yasama, yürütme, yargının tek patronunun millet olduğunu, bütün maddelerin bunun üzerine dizayn edildiğini ifade etti.

Sorgun, referandum sürecinde sona doğru yaklaşıldığını, anketlerin gün gün yükseldiğini vurgulayarak, "Halk oylamasına yurt dışında katılım yüksek oldu. Bugüne kadar kullanılmış en yüksek oy oranıdır. Bu durum vatandaşlarımızın ilgisini gösteriyor. Yurt dışında en fazla katılım bu referandumda olduysa, yurt içinde de alandan aldığımız heyecan en yüksek katılımın bu referandumda olacağını gösteriyor." diye konuştu.

-CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un sözleri

Seviyeli şekilde yürüyen halk oylaması kampanyasının nezaketini bozanların da olduğunu anlatan Sorgun, seviyeli kampanyanın, bir Konya milletvekili tarafından bozulmasının kentin ruhuna ve Hazreti Mevlana'nın felsefesine yakışmadığını aktardı.

"Maksadı, kastı aşan, nereye koyacağımızı bilemeyeceğimiz ifadeler kullanıldı. Bunu kabullenmek mümkün değil. Hemşehrilerimiz, gerekli dersi, cevabı inşallah 16 Nisan'da sandıkta verecektir." değerlendirmesinde bulunan Sorgun, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un utanılacak bir ifade kullandığını, özür dilemeyip, "Sözlerimin arkasındayım" demesinin de özrünün kabahatinden büyük olduğunu gösterdiğini vurguladı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya buluşması

Sorgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın gerçekleştirilecek Konya buluşmasına ilişkin şunları söyledi:

"Yarınki miting, halk buluşması. Bu buluşma, çok önemli, tarihi bir an. Bu miting ile Cumhurbaşkanlığı sisteminin mührü vurulmuş olacak. Hemşehrilerimizin mitingi alandan takip etmesini istiyoruz. Herkes tarihi bir ana şahitlik edecek. Bu bir parti mitingi değildir. Bu Cumhurbaşkanlığı mitingi değildir. Burada milletin geleceği seçilecektir. Zaten o yüzden tarihi bir olaydır. Konya'dan en güçlü 'evet'in çıkacağını düşünüyorum. 'Evet' diyene de 'hayır' diyene de saygı duyuyoruz. Türkiye'nin geleceğinin 'evet'te olduğunu biliyor ve inanıyoruz."

Sorgun, bir gazetecinin "Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun mitinge katılıp katılmayacağı" sorusuna, "Bizim anayasa değişiklik teklifimiz 316 milletvekilinin imzasıyla verilmiştir. Bunlardan birisi de Ahmet Davutoğlu hocamızdır. Oyunu kullanmış, kanaatini belirtmiştir. Bugün akşam da muhtemelen gelecektir." karşılığını verdi.

- "Herhangi bir erken seçim hazırlığımız yok"

"Erken seçim olup olmayacağı" yönündeki bir soru üzerine ise Sorgun, "Bizim herhangi bir erken seçim hazırlığımız yok. Bu kadar net söylüyorum. Seçimlerin vaktinde yapılması, AK Parti'nin temel prensiplerindendir. Çok çok olağan dışı bir şey olmadığı sürece de seçimler vaktinde yapılmıştır. Böyle bir şey gündemimizde yoktur. Net şekilde ifade ediyorum." dedi.

Programa, İl Başkanı Musa Arat, milletvekilleri, büyükşehir ile merkez ilçe belediye başkanları, merkez ilçe başkanları, yürütme kurulu üyeleri ile çok sayıda gazeteci katıldı.

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