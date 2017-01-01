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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

13 Nisan 2017 Perşembe, 12:40

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, birçok küçük belediyenin imar, harita, jeoteknik, kent bilgi sistemi ve üst yapıyla ilgili çalışmalarına proje desteği verdiklerini belirterek, "İller Bankası yerel yönetimlerin anası konumunda. Onların her ihtiyacını karşılayan, daraldıklarında yardıma koşan ve onlara hızır gibi yetişen bir banka konumunda." dedi.

İller Bankasının Kayseri'de bir otelde düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Özhaseki, bakanlığın ilgili kuruluşu bankanın sermayesinin 18 milyar lira civarında, eski parayla 18 katrilyon lira olduğunu söyledi.

Özhaseki, bankanın öz kaynak büyüklüğü, kalkınma ve yatırım bankaları arasında kullandırdığı fonlar itibarıyla birinci sırada yer aldığına dikkati çekti.

Türkiye'de büyük küçük bin 397 belediye ve aynı zamanda il özel idareleri bulunduğunu anlatan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bizim birinci müşterimiz onlar. Bin 500'e yakın yerel yönetim birimine hizmet veriyoruz. Onların aylık ödeneklerini Ankara'dan biz gönderiyoruz. Ortalama yılda 25 milyar lira civarında bütün bu yerel yönetim birimlerine para gönderiliyor. Aynı zamanda onların kullanacakları bazı kredileri de biz temin ediyoruz. Yıllık 10-11 milyar lira civarında kredi kullandırıyoruz. Kullandırdığımız kredilerin faiz miktarları piyasadan çok düşük olduğu için belediyeler de haliyle bizden kredi almak için zorluyor. Kredi kullandırdığımız gibi yurt dışından bulduğumuz bazı kaynakları da uzun vadeli çok düşük faizle belediyelerin emrine veriyoruz."

Özhaseki, İller Bankasının, bankacılık faaliyetini sürdürürken belediyeler için danışmanlık hizmeti de verdiğini dile getirdi.

Her belediyenin büyükşehir belediyeleri gibi güçlü ekipman ve imkanlara sahip olmadığını vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Birçok küçük belediyenin imar, harita, jeoteknik çalışmalarına, kent bilgi sistemiyle ve üst yapıyla ilgili çalışmalarına proje desteği veriyoruz. İller Bankası yerel yönetimlerin anası konumunda. Onların her ihtiyacını karşılayan, daraldıklarında yardıma koşan ve onlara hızır gibi yetişen bir banka konumunda. Son dönemde yaptığı ataklarla dikkat çekiyor. Güneydoğuda teröristler tarafından yakılan, yıkılan yerlerin alt yapısına girmiş vaziyete. 2 yıldır süren sert mücadeleyi Türk milleti biliyor. Devletin sert ve güçlü eli teröristlere vurdu. Katiller sürüsü çukurlara gömüldü ama onun dışında o bölgelerde o kadar masum, o kadar kendi halinde yaşayan garip insan var ki onlara da yardım elini uzatıyoruz. Alt yapılarını İller Bankası vasıtasıyla yapıyoruz, üst yapı çalışmaları için projeler oluşturuyoruz. İller Bankası ne kadar güçlü olursa belediyelere o kadar fon kullandırır, belediyeler de işlerini rahatça görmüş olur."

- Kentsel dönüşüm

Özhaseki, İller Bankasının İstanbul Fikirtepe'de, İzmir Karabağlar'da yapılan kentsel dönüşümde artık birebir işin içine girdiğini kaydetti.

Bundan sonra da İller Bankasının asli fonksiyonlarını yürüteceğini, aynı zamanda ihtiyaç duyulan her yerde de elini taşın altına sokacağını anlatan Özhaseki, "Kayseri belediyeleri de İller Bankasının kaynaklarını en iyi kullananlar arasına girdi. İller Bankasının yakasını bırakmıyorlar." dedi.

Bakan Özhaseki'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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